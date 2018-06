Rutas bloqueadas y cortes de energía en Neuquén por una gran nevada

Una gran nevada cubrió gran parte de Neuquén, que quedó aislada con rutas y caminos cortados y afectó con crudeza a Bariloche, donde también el tránsito fue lo más afectado. Las calles de esta ciudad volvieron a cubrirse de nieve el fin de semana con una abundancia propia del invierno, que dejó rutas cortadas, calles intransitables, cortes de energía en la zona oeste y la postergación del ingreso a las escuelas.

La nevada estaba pronosticada y no fue una sorpresa en la región cordillerana, pero la intensidad y acumulación de unos 30 centímetros en todos los barrios de la ciudad no se esperaba. Por esta situación, el sábado por la tarde se cortó el tránsito en las rutas 40 sur, entre Bariloche y El Bolsón, la ruta 237 que une Bariloche y Neuquén y la Ruta 23 que conduce a la Región Sur de Río Negro. Ayer, sólo permanecía el corte en la Ruta 237 que conduce a Neuquén, por eso no partían ni llegaban colectivos de larga distancia.

En todas ellas, la acumulación de nieve y posterior formación de hielo sobre la calzada afectaron el tránsito y generaron despistes y accidentes, aunque ninguno con víctimas fatales. La nieve se registró durante el sábado sin interrupciones y recién ayer las precipitaciones cesaron, pero la acumulación de nieve en las calles y el pronóstico de heladas condujeron al Consejo Escolar Zona Andina a anunciar para hoy el ingreso de las escuelas públicas y privadas a partir de las 9.30.