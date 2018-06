Buque desaparecido: con 32 barcos, un avión, dos helicópteros y buzos sigue la búsqueda

Horas después de confirmarse que el cuerpo hallado en el mar era el del capitán del buque, Salvador Taliercio, la búsqueda de los ocho tripulantes del pesquero Rigel, entre ellos los correntinos Luciano Mieres y Rodrigo Blano, continúa bajo condiciones climáticas adversas debido a fuertes vientos del Sudoeste.

Desde Prefectura Naval Argentina advirtieron que los trabajos para dar con el navío desaparecido el viernes pasado cuando navegaba a 220 kilómetros de la costa de Chubut siguen. “Vamos a agotar todos los esfuerzos disponibles para dar con el barco, todavía estamos buscando la balsa salvavidas que tenía capacidad para los nueve tripulantes”, dijo el prefecto mayor Carlos Villareal, quien además destacó que “se continúa con la intensa búsqueda con dos guardacostas de gran porte, uno chico, 29 buques pesqueros, un avión y dos helicópteros”.

Asimismo, Villareal explicó que no puede dar detalles previos a la desaparición de la embarcación, porque están investigando el hecho en el Juzgado Federal N°1 de Rawson, según lo publicado por la agencia de noticias Télam.

El prefecto informó que el buque, una embarcación con más de 50 años de antigüedad, había zarpado el martes de Mar del Plata hacia el Sur para arrancar con la temporada de pesca del langostino en aguas patagónicas y perdió comunicación cuando navegaba a 220 kilómetros al Sudeste de Rawson.

“En ese momento las condiciones meteorológicas comenzaron a ser adversas con un fuerte viento del sector Sudoeste, lo que todavía persiste”, informó Villareal, quien dijo que una vez activada la señal de la radiobaliza “la búsqueda comenzó inmediatamente”.

Ayer, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación, y de “cajones y una gran mancha de gasoil” luego de que un guardacosta y un pesquero sondearan la zona del hallazgo.

Mario Miérez, hermano del tripulante desaparecido, dijo que aún no sabe nada del paradero de Luciano, navegante del buque pesquero marplatense.

El joven, que también es marino y está ahora en Mar del Plata, afirmó que “no sabemos nada, llegamos ayer (por el domingo), preguntamos en Prefectura, pero no saben nada” y señaló que “la situación es preocupante, queremos respuestas”.

"Nos dicen que encontraron aceite del barco y restos y que se hundió", señaló, a la vez que relató que el barco “tenía problemas técnicos”. Al respecto, Mierez agregó que “no querían salir porque no andaba bien. Tenía problemas eléctricos y ellos nomás arreglaron y salieron igual”.