Diputados correntinos anticiparon sus votos sobre la legalización del aborto

Mientras que en varias provincias aún hay indefiniciones en torno a la votación del proyecto de legalización del aborto, los representantes de Corrientes ya fijaron postura. Los bloques tuvieron libertad para decidir y no hubo consenso puertas adentro de cada fuerza política.

Votarán a favor del proyecto, los peronistas Araceli Ferreyra y José “Pitín” Ruiz Aragón, como así la referente del PRO e integrante de Cambiemos, Sofía Brambilla. En contra se pronunciaron los oficialistas Estela Regidor y Julián Dindart, el ex ministro Salud de Corrientes, que había generado polémica por señalar que las jóvenes se embarazaban para acceder a un beneficio económico.

En consonancia con los legisladores correntinos del oficialismo, se manifestaron los justicialistas Jorge Romero, y Oscar Macías. El vicepresidente del PJ, expresó que desde el principio tuvo en claro su postura. “Voy a votar en contra ya que no se puede legalizar la quita de una vida, es inconstitucional y no se puede permitir por una ley que estemos autorizando una quita de vida”, dijo a Radio Dos.

Se espera que en la Cámara de Diputados la definición será reñida. Hubo varios legisladores que cambiaron postura en varias ocasiones, como así, de representantes que aún no dieron a conocer su voto.

En líneas generales, desde el movimiento de mujeres que apalancan el proyecto aseguran que la iniciativa apunta a frenar las muertes por abortos clandestinos que se producen en Argentina. En tanto, los sectores pro vida, aseguran que se debe proteger al embrión desde su concepción.

En el país el aborto está legislado desde 1921, cuando el Código Penal estableció penas y la interrupción voluntaria en casos de violación, de personas con discapacidad mental o cuando peligre la salud de la mujer. La Corte Suprema ratificó dicha postura.

Hoy, a las 15, habrá una reunión de comisión conjunta de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Mujer, y de Salud. Se anticipa que habrá un ajustado dictamen de mayoría. Mañana se debatirá en el recinto.

En las últimas horas hubo cinco indecisos que anunciaron que votarán a favor: Abel Furlán, Sofía Brambilla, María Isabel Guerín, Sergio Ziliotto y Jorge Lacoste. Sin embargo, aún restan entre 10 y 15 diputados que no se sabe cómo votarán.

En Corrientes, las posturas generaron diferencias puertas adentro de los bloques. “Me atrevo a dar dos nombres de mis pares. Con los que confieso que estoy enojada porque es tiempo de ser valientes, porque si uno hubiera cedido a las presiones de la Iglesia, acá no habría matrimonio igualitario, ni divorcio vincular y las mujeres no hubiéramos logrado el voto”, expresó la diputada nacional Araceli Ferreyra, a radio Cielo.

Por su parte, en Cambiemos, los radicales manifestaron su “dolor” por la decisión de Brambilla. En tanto, uno de los referentes del PRO local, Augusto Costaguta, se manifestó en contra de la legalización y anticipó que pedirá explicaciones.