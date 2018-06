El sherpa, que representa al presidente en el G20, disertará hoy en El Litoral

El sherpa Pedro Raúl Villagra Delgado, que representa al presidente Mauricio Macri en el G20, estará hoy a las 10 en el salón de conferencias de El Litoral, para brindar una charla sobre la agenda del Nordeste en la cumbre.

Se trata de una actividad organizada por la Fundación Club de la Libertad y por el decano de la región, a modo de jornada inaugural de una serie de seminarios previstos sobre la agenda que tratará el grupo de los 20, que en esta edición sesionará en Argentina.

La iniciativa tiene por objetivo avanzar con el análisis del temario que propondrán los representantes de las naciones que integran el bloque político y económico.

“La idea es que se presente un panorama sobre qué es el G20, porque mucha gente no lo tiene claro. Explicaré cómo funciona, qué representa para la Argentina tener la presidencia y cuáles son los temas que se tratan. Algunos son temas generales que se abordan desde hace 20 años y otros más específicos que lo propone la Argentina. La agenda es muy amplia”, anticipó el sherpa Villagra Delgado, en una reciente entrevista a El Litoral.

“Desde el punto de vista local, la manera en que el G20 impacta es a través del Gobierno y también con la intención de seguir logrando una especie de federalización de sus acciones. No sólo es la cumbre final, sino un proceso de trabajo que incluye 70 reuniones, hay grupos de trabajos, reuniones ministeriales y muchas se han hecho en distintos puntos del país. Mi presencia en Corrientes apunta a eso”, explicó el representante.

El G20 es un foro de 19 países, más la Unión Europea que se reúne con cierta periodicidad. Lo conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Japón a los que se agregan Rusia, Australia, unos diez países recientemente industrializados de Africa, Asia y América, más el bloque económico europeo como unidad. A su vez, se suman algunas naciones invitadas al efecto de brindar mayor participación.

La 13ª edición se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires. Será la primera vez que se llevará a cabo en Sudamérica. El encuentro estará presidido por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en calidad de máxima autoridad del país anfitrión.

En ese contexto, “la Fundación Club de la Libertad y el diario El Litoral entendieron que la región no podía darse el lujo de ignorar tan relevante acontecimiento y decidieron entonces organizar una secuencia de seminarios de trabajo para plantear una agenda de discusión del Nordeste argentino”, según expresaron desde la organización.

La primera de esas actividades se concretará hoy a las 10 en el Salón de Conferencias del diario El Litoral, en la esquina de Yrigoyen y La Rioja, en la ciudad de Corrientes. Será la jornada inaugural de una serie de encuentros.

En ese marco está prevista la presencia del “Sherpa” Pedro Villagra Delgado, prestigioso diplomático argentino y negociador oficial del G20 en Argentina, quien expondrá sobre la cumbre que se realizará en el país. Participarán de esta especial jornada inaugural funcionarios, políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y otras personalidades.