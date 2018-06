Hacienda inició un proceso de capacitación para eficientizar la gestión pública

Se realizó ayer, a las 11, en el Salón de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) un taller de lanzamiento del programa de capacitación laboral “Gestión de talentos. ¿Cómo lidera el cambio?”. El proceso, que tiene como objetivo producir resultados eficaces de gestión a través de una mejor situación del agente público, dio inicio en el ámbito de la cartera económica y todas sus áreas dependientes.

Esta primera actividad estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, acompañado por los capacitadores que están al frente del programa, Marcelo Areco y Eduardo Girardi, y participaron unos 120 agentes dependientes de la cartera económica, subsecretarios, directores, subdirectores, jefes de departamentos y personal operativo.

“Esta es una decisión de los máximos niveles del Gobierno provincial; pretendemos que el Ministerio de Hacienda y Finanzas sea ejemplificador con los resultados. Lo fundamental es que este proceso tiene que servir y ser muy bueno para cada uno de nosotros; en el mismo lugar de trabajo, con el mismo compromiso, con la misma condición humana y situación familiar, es garantizado el resultado: este proceso nos va a mejorar a cada uno y con esta mejora seremos más eficientes”, aseguró Vaz Torres.

“Que el Estado y el sector público adopte estas medidas para mejorar quiere decir que tenemos y vamos a ser más competitivos; también significa que la modernización empieza por nosotros mismos, como agentes del Estado. Constantemente hay que modernizarse, este es el desafío”, afirmó.

“Desde el propio Gobierno y el Ministerio de Coordinación se ha iniciado una nueva etapa de gestión, con modalidades diferentes, de acuerdo a los tiempos que se avecinan, así como se están dando las reuniones de Gabinetes y las reuniones de Gabinetes ampliadas, donde cada una de las áreas de gobierno establecen compromisos, cumpliéndose metas; también la cumplíamos antes pero con otras metodologías”, agregó el ministro.

Modernización

“La modernización del Estado es una impronta que tiene que ver con los cimientos que anteriormente se construyeron en nuestra provincia. Cimientos muy importantes vinculados a la relación institucional, con los sectores, con la paz y armonía que se detecta y existe en la provincia de Corrientes. Necesitamos dejar de estar contra las cuerdas, defendiéndonos permanentemente de todos y tenemos que empezar a ocupar el centro de ring, porque el compromiso es muy grande, el compromiso es de combatir la pobreza, adentrarnos de lleno al desarrollo, y para ello tenemos que estar bien entrenados”, dijo Vaz Torres, a funcionarios y personal del ministerio.

“Corrientes está para más y tenemos un Gobernador que empuja en ese sentido, nosotros vamos a adentrarnos en estas técnicas que antes podrían pensarse como sofisticadas pero son absolutamente necesarias para que podamos incorporarnos a los tiempos, tanto el presente, como los que se vienen”, sostuvo.

Técnicas y hechos

“Básicamente, se utilizarán técnicas blandas durante este proceso, que tienen que ver con coaching, liderazgos, con trabajo en equipo, con negociación y con comunicación. Estas son las cinco áreas de trabajo”, comentó el entrenador-capacitador Areco.

“Pero no van a ser solamente cursos de capacitación sino que van a ser talleres de aplicación. Queremos que llegue a todo el personal, a todo el ministerio, que este proceso de transformación, de cambio pueda acompañarlo en los hechos y no solamente en los discursos”, afirmó Areco; quien agregó que el desafío está en llevar a la práctica la teoría. “Con este Gobierno nos propusimos hacer que esto ocurra; vamos hacer que las cosas pasen y se hagan”, agregó el capacitador.

Etapas

“Estos talleres tendrán una primera fase que significa seis meses de trabajo. No se trata de nada improvisado y de un solo punto y final. Sino que se trata de una secuencia en el tiempo. Los procesos llevan tiempo, y hay procesos de adaptación, de cambio, de resistencia, que no se resuelven del día a la noche”, explicó Areco.

"Los temas son simples de trabajar, y la gente tiene mucha experiencia en esos temas. No voy a enseñar a la gente a liderar, son expertas en eso, lo que tenemos que ver y trabajar es cómo integramos acciones y cómo coordinamos, a veces conversamos para tener razón, y lo que tenemos que hacer es conversar para tener acciones, y luego tenemos que conversar para tener resultados”, señaló.