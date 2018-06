Hermana Magdalena ROSA RENÉ LIMA PAEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/06/18 c.a.s.r.y b.p. Querida Hermana Magdalena: un ángel pasó por nuestro lado… dulcemente. Y dulcemente… se nos fue. No quiso despedidas. No quiso ver nuestras lágrimas. No quiso ver que lloremos… Hoy… mil lágrimas caen del cielo!!! Es la vida. Pero jamás nos acostumbraremos! Vamos a extrañarla tánto!! Por mil motivos! Su dulzura, sus sabias palabras, sus canciones, su energía, sus miradas tiernas (a veces regañando! Pero siempre dulces y necesarias!), su ejemplo todo!! Apenas, créame, puedo decirle: Agradezco a Dios haberla conocido! Mi hija Marcela aprendió tánto de usted!, en todos los órdenes. Mi hijo Andrés, mis nietas, mi familia, yo: estamos muy doloridos pero la tendremos siempre presente como una joya en lo mejor del corazón. Descanse en paz Hermana! Que Dios y la Virgen den pronta y cristiana resignación a las Hermanas Margarita y Lucía. La amaremos siempre. Rosa R. F. de Duarte e hijos. c/236