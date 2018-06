La segunda práctica tuvo a Salvio y Agüero como titulares

El seleccionado argentino realizó ayer a la mañana su segunda práctica en Rusia, con un entrenamiento de fútbol en el que Sergio Agüero y Eduardo Salvio formaron parte del equipo titular, a la espera de novedades sobre los nombres que saldrán al campo en el partido inaugural del grupo, este sábado.

En la práctica de la tarde, el técnico Jorge Sampaoli siguió probando alternativas para el debut en el Mundial Rusia 2018 ante Islandia, el próximo sábado en Moscú.

De esta manera los titulares alinearon a Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Giovani Lo Celso (alternó con Lucas Biglia), Maximiliano Meza y Ángel Di María, Lionel Messi y Sergio Agüero.

La primera variante estuvo en la defensa, donde el “Toto” Salvio jugó como marcador de punta por la derecha en lugar de Gabriel Mercado, para darle más profundidad por ese costado al equipo con las proyecciones del ex Lanús.

Y el segundo cambio estuvo en la delantera, ya que Agüero sigue prevaleciendo en las preferencias del entrenador tras las prestaciones poco convincentes de Gonzalo Higuaín en los entrenamientos.

El “Kun” es el preferido de Sampaoli para ser considerado como el único punta, teniendo en cuenta también cómo se integra con Lionel Messi, tanto dentro como fuera del campo de juego, relaciones estas que el entrenador también tiene muy en cuenta a la hora del armado del equipo.

La otra posición que se va perfilando con nombre propio es la de Marcos Rojo, pero por una necesidad básica de la defensa, ya que con Federico Fazio como acompañante de Nicolás Otamendi, a esa zaga central le estaría faltando un central zurdo, algo imprescindible para cualquier línea de cuatro.

Sobre el final de la práctica, en tanto, Giovani Lo Celso ingresó para reemplazar a Lucas Biglia, quien pocos días antes de la confirmación de la lista definitiva del Mundial sufrió la fractura de dos vértebras y más tarde una recaída por la recordada acción de Alejandro Papu Gómez. El mediocampista del Milan podría no empezar como titular ante Islandia, rival que en principio es el más accesible del grupo.

Las variantes que probó no implican sin embargo, una decisión definitiva. Los próximos entrenamientos serán clave para terminar de moldear el equipo que comenzará el sueño el próximo sábado en Moscú.