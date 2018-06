Niz: “Nos pudimos sacar una espina saliendo campeones”

Con un equipo muy joven, Boca Unidos arribó en las últimas temporadas a la instancia decisiva del torneo de primera división “A” del fútbol local, pero la suerte le fue esquiva, tropezando por dos veces ante Curupay. En el comienzo del 2018 parece haber cambiado la mano, ya que el domingo se quedó con el torneo Preparación, al vencer a Lipton, no sin sufrir en la definición por penales.

La gran figura del conjunto aurirrojo fue Enzo Leonel Niz, goleador de su equipo y del torneo con 8 conquistas, dos de ellas nada menos que en la final ante el conjunto “azul”.

“Estoy muy contento por los goles que convertí en la final y en todo el campeonato”, señaló luego de festejar el título con sus compañeros el juvenil Niz.

El delantero agregó que "necesitábamos esto, porque es un aliciente por todo lo que atravesó el club", con el descenso del equipo profesional de la Primera B Nacional al Torneo Federal “A”, y el grupo, en relación a las dos finales consecutivas perdidas ante Curupay.

“Demostramos que fuimos el mejor equipo del torneo, por momentos jugando en gran nivel, y en otros no tanto, porque nos costó un poco, como esta tarde (por el domingo), porque el rival también juega, ya que Lipton tiene buenos jugadores y no llegó a la final porque si nomás”, expresó el goleador.

Niz manifestó que “lo importante es que salimos campeones y nos sacamos la espina. Dos veces lo intentamos y no salió, así que por fin se nos pudo dar. No importa que sea por penales, somos campeones”.

La tercera, la vencida

Igual de feliz que sus jugadores se mostró el técnico de Boca Unidos, el uruguayo Sergio Umpiérrez. “Creo que merecíamos darles a los pibes esta alegría. Fueron dos veces que fallamos en la final, pero por suerte la tercera fue la vencida”, manifestó luego de la definición desde el punto del penal.

“Jugamos ante un equipo con mucha experiencia y por ahí eso nos jugó en contra, porque no pudimos mantener la ventaja del 2 a 0, porque son pibes que están haciendo sus primeras armas”, comentó acerca del trámite del encuentro.

Umpiérrez, quien conoce perfectamente al plantel, manifestó que “nosotros vamos a seguir trabajando con los chicos, tratando de rescatar nuevos valores. Esto es una caricia para todos nosotros también; esperemos que esto siga así, y que estos pibes sigan marcando la diferencia”.

Licenciados

Después del partido del domingo fueron licenciados hasta el 26 Enzo Niz, Lucas Cabrera, Alejandro Leani, Ramiro y Ataliva Schweizer. Antes había sucedido lo mismo con Ariel Morales y Martín Ojeda (no integró el equipo liguista), quienes tomarán parte del plantel que se preparará para afrontar el Torneo Federal “A”.