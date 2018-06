Julián Dindart: Este proyecto de Ley patea muchísimos reglamentos

Para comenzar con su exposición, Julián Dindart aseguró que el proyecto que promueve la despenalización del embarazo atenta contra muchas leyes. "Se ha pasado por encima la Constitución y muchas comisiones", dijo.

“Yo he visto complicaciones por aborto porque no puedo negar que no lo vi (...) en este caso hay uno que pierde siempre. Como pediatra no puedo negar que el niño es el que pierde siempre”, dijo el ex Ministro de Salud.

Dindart también reclamó que el padre tenga espacio de decisión en los casos de aborto. "La ley deja todo en manos de la madre. Esto no tiene un perfil social práctico", argumentó.

"Hay opciones por fuerta del aborto, tenemos la capacidad de hacerla. Propongo no votar esta ley", concluyó.