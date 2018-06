“Tenemos que bajarle el goleo”, alertó González

Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

Buenos Aires.

Enviado especial

El entrenador de San Martín, Sebastián González, se refirió a dos aspectos esenciales para el futuro de la serie final del Rojinegro frente al bicampeón reinante San Lorenzo. Por un lado, se mostró orgulloso porque su equipo dijo “presente” y estuvo a la altura de las circunstancias en el Polideportivo Roberto Pando, aunque también alertó la necesidad de “bajarle” el goleo al Cuervo.

En zona mixta y tras caer por 86-80 contra San Lorenzo en el juego 1 de la final de la Liga Nacional de Básquetbol, destacó que “nos metieron 30 puntos en el último cuarto y ahí fallamos y los dejamos crecer a partir de eso”. El lunes ingresaron 56-55 al último cuarto y tras un par de penetraciones de Jonatan Treise el Rojinegro llegó a pasar al frente 67-68, pero el Ciclón se destapó en los minutos de cierre y con un parcial 30-25 encaminó el marcador para su lado.

González expresó su preocupación defensiva, más que nada enfocada en las acciones de uno contra uno frente a jugadores como Gabriel Deck o Dar Tucker. “No defendimos bien, más que la zona, el individual o los cambios, creo que no defendimos bien el uno contra uno, que lo tenemos que hacer mejor”, remarcó.

A propósito de esto último, expuso que “en cualquiera de estas acciones, por lo menos cada jugador debe defender dos dribbling al jugador que sea, y el tiro, y sobretodo a jugadores como Deck y Tucker, que generan mucho, y a partir de eso ellos empiezan a generar espacios”.

Retomando su alerta por los 30 puntos convertidos por el Cuervo en el segmento final, agregó que “jugar a ese score es donde se sienten más felices sus jugadores, donde se pasan más la bola, es un punto que no puede volver a pasar: si ellos hacen 30 puntos en alguno de los cuartos, nosotros ofensivamente tenemos que jugar impecable, y en una final por ahí tenés errores o errás tiros, y por eso defensivamente tenemos que empezar a bajarle el goleo a San Lorenzo”.

El Rojinegro tuvo 13 pérdidas y algunas de estas acciones las capitalizó el rival para convertir de contra. González explicó que “por ahí por forzar algunas situaciones cuando teníamos tiros, no los tomamos y nos metemos en algunas pérdidas, pero creo que dentro del juego no fueron tantas, aunque también es un punto a pulir porque hay que hacer muchas cosas bien para tratar de ganar estos partidos”.

González insistió en que “nosotros todavía tenemos cosas para hacer mejor, soltarnos un poco algunos jugadores, yo creo que vamos a estar bien y ser competitivos en cada partido”.

Finalmente, y pese a los aspectos que remarcó como puntos a corregir, el entrenador de San Martín puso énfasis en lo competitivo que se mostró el equipo en el comienzo de la serie final de la Liga. “Sabemos que esto es 0-1, pero nos demostramos, les demostramos a ellos y a todos, que estamos presentes y que vamos a lucharla y pelearla porque tenemos con qué y queremos sacar algún punto de acá”, concluyó.