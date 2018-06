Aclaran que avión de Flybondi no realizó una mala maniobra en el aeropuerto

Luego de que algunos pasajeros expresaran su preocupación por una maniobra realizada por el avión de Flybondi en el aeropuerto local, desde Aeronáutica de la Provincia aclararon que se trató de un movimiento habitual debido a la densa niebla que había en ese momento en la ciudad. El titular del área, Raúl Aquino, expresó al respecto que “si no se ve la pista no se puede bajar el avión y hay que dirigirse a la alternativa; quizás intentó aterrizar esas dos veces y no vio; se trata de un procedimiento normal”.