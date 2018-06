Colombi tomó juramento como integrante del Jury de Enjuiciamiento

El ex gobernador Ricardo Colombi juró ayer como integrante del Jury de Enjuiciamiento. Este asumió como representante del oficialismo del Senado, en reemplazo de Graciela Rodríguez, quien será suplente. La suspensión de la jueza Graciela Ferreyra será tema de análisis en el órgano.

En la ocasión, además, el ex mandatario provincial ratificó que el radicalismo continuará dentro del frente Cambiemos a nivel nacional. “Vamos a ser parte de esta alianza, la tenemos que potenciar y tenemos que ser inteligentes para lograr mayor participación”, manifestó.

En cuanto a la crisis cambiaria y recurrir al FMI, Colombi apuntó nuevamente contra el kirchnerismo. “Sobre todo tiene que ver con la herencia recibida y con una decisión equivocada, por parte del Gobierno actual, de no haber explicado con precisión la forma en que ha recibido el Estado. Hay que tener esperanza. Esto se va a ir encaminando”, dijo ayer a la prensa tras la jura. Consideró que “no es un fracaso” que el Gobierno nacional acuda al fondo, sino más bien “una decisión y no hay que tener miedo a esa situación”, ya que “hay muchos países que tienen relación con el Fondo Monetario”, finalizó el ex gobernador.