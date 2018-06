Jornadas de oración y pañuelazo en Corrientes mientras se define la despenalización del aborto

Este mediodía comenzará en la Cámara baja el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto, que se supone que se extenderá hasta mañana alrededor de las 7. Ayer, la iniciativa obtuvo dictamen en comisión: 64 votos a favor, 57 en contra; con lo que quedó en condiciones de ser debatida en esta jornada. La balanza se mantiene muy pareja y la inclinarán los 25 legisladores indecisos. En Corrientes, así como en todo el país, preparan actividades a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Desde ayer “hay una adoración eucarística por la vida” en parroquias de la capital con el objetivo de pedir a los legisladores “fortaleza y claridad”, según explicó a El Litoral uno de los organizadores de las marchas pro vida, Gabriel Orrego. Por otra parte, quienes están a favor del proyecto IVE se concentrarán en la plaza Vera a partir de las 16, donde habrá una pantalla en la que se transmitirá la votación en vivo.

“A partir de ahora la forma de expresarnos será por medio de redes sociales y jornadas de oración ya sea rezando el rosario o haciendo adoración eucarística. Mañana (por hoy) vamos a estar haciendo jornadas de ayuno y vigilia en las parroquias San Benito y Santa Rita. En Santa María de los Ángeles hasta el jueves hay adoración especial”, explicó a El Litoral Orrego quien es profesor en Ciencias de la Educación y fue uno de los que organizó la “marcha por la vida” en esta ciudad.

Respecto al objetivo de esta actividad, sostuvo: “Hay una guía de oración para que toda la gente que se quiera acercar ponga como intensión: fortaleza, claridad y acompañamiento a los legisladores”. “El clima social y político que se está viviendo es muy tenso, esta jornada se repetirá desde otros credos, la intensión es acompañar desde la fe”, indicó.

“Vamos a estar concentrándonos en la plaza Vera, está pensada una jornada desde las 16 hasta las 20. Se va a apoyar el proyecto que se discutirá en la Cámara de Diputados. Tenemos el compromiso de acompañar en esta votación y de poder expresarnos por la necesidad que tenemos como mujeres de sentirnos libres”, dijo a este medio gráfico Karina Cardozo, representante de la organización de género Kuña Mbareté María Contti.

Desde el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes, que reúne a varios grupos feministas, invitaron a un pañuelazo, feria, música y proyección del debate en Diputados en la plaza ubicada por la peatonal Junín. A partir de las 20, habrá proyección del debate hasta la votación en la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) en calle Rivadavia y San Juan.

En un documento que publicaron esta semana, el Colectivo expresa que “estar a favor de la despenalización no es estar a favor del aborto, sino evitar que mujeres sigan muriendo en abortos clandestinos”. “Estar a favor de la legalización es contribuir a la vida, libertad, seguridad y decisión de las personas gestantes. Como representantes del pueblo de la provincia de Corrientes es su deber dejar de lado sus creencias y concepciones religiosas personales y votar teniendo en cuenta el interés general”, remarcaron.

Respecto a las expectativas para hoy, hasta ayer había una leve ventaja del rechazo de dos votos (121 frente a 119 a favor), Orrego expresó: “Pedimos que se respete las normas máximas de la Constitución. El ciudadano de hoy tiende a defender un derecho particular en detrimento de otro, acá hay dos derechos. Se está produciendo una deshumanización. Estamos discutiendo un modelo de sociedad y de país”.

“Las voluntades masivas se manifestaron a favor de las dos vidas, las autoridades deben perseguir el bien común y no responder a ideologías particulares e intereses económicos. Más allá del voto, hay que saber que si sale positivo se está vulnerando todos los derechos. Lo que hablamos con representantes de iglesias es que esto despertó una conciencia y nos hizo tomar posiciones”, indicó Orrego a El Litoral.

En relación a las modificaciones que se realizaron al proyecto, Cardozo comentó que “está bien que se de un marco a las consideraciones del tiempo y que obliguen a los profesionales a avisar si realizarán el procedimiento para garantizar que este se realice”.

En cuanto a los cambios, cabe destacar que el proyecto final, basado en el de la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar consenso y tentar a los legisladores aún indecisos.

La iniciativa nacional establece que “en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer” y contempla penas que van de 3 a 10 añoso al que practique aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente. Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y Pami a realizar la práctica médica.