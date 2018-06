Treise destaco la paridad del juego

Pese a la caída del lunes, el base de San Martín, Jonatan Treise, rescató la paridad con que se desarrolló el primer chico de la definición del campeonato de la Liga Nacional. “Estuvimos en partido todo el juego, un par de veces adelante. Me parece que eso fue lo mejor que tuvimos, la personalidad para jugar contra un gran equipo, en una cancha muy difícil y con un marco de público importante. Pero, bueno, no nos alcanzó”, declaró el misionero.

En consonancia con lo que manifestó el DT Sebastián González, Treise remarcó que “el score de 30-25 no nos conviene a nosotros”, en alusión a lo acontecido en el último cuarto.

Treise aportó 12 puntos y 2 asistencias ingresando desde la banca, en sus 20 minutos en cancha. “Al no jugar nunca una final y este ser el primer partido para San Martín, me parece que estuvo bien”, indicó y subrayó que “hay que analizar y corregir un montón de cosas, pero siento que estamos bien y más vivos que nunca”.

Retomando un tono autocrítico, agregó que “me parece que en el momento más importante que tuvimos ofensivamente por ahí dimos algunas ventajas defensivamente, que esos errores no podés cometer contra equipos como San Lorenzo”, y también alertó que “ellos en el uno contra uno sacan mucha ventaja físicamente, así que tendremos que corregir en ese aspecto”, terminó.