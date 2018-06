La legalización del aborto ahora será tratado en el Senado

La legalización del aborto aprobada esta mañana por la Cámara de Diputados deberá seguir desde hoy un largo camino en el Senado, donde al menos 27 senadores ya se pronunciaron en contra de la propuesta y 17 expresaron públicamente su postura a favor de un total de 72 integrantes de la cámara alta.

Una vez que la presidencia de la Cámara de Diputados gire el texto aprobado al Senado, la mesa de entradas de la Cámara deberá a su vez dar traslado a las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por los senadores Mario Fiad (Cambiemos) y Rosa Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago).

Si bien aún no está determinado qué comisión sería cabecera, también se le daría traslado a la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el peronista Pedro Guastavino.

Fuentes parlamentarias dijeron a Télam que la idea es promover "un debate serio y responsable" y convocar a especialistas y funcionarios de la misma manera en que se caracterizó la discusión en la Cámara baja.

En tanto, la indefinición de 28 senadores que prefirieron no dar aún a conocer su opinión demuestra que el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados no tendrá un trámite express.

Entre los senadores que aún no se manifestaron se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque el jefe del bloque que integra, Marcelo Fuentes, ya adelantó que él votará a favor por lo que no se descarta que la ex mandataria vote en sintonía con su espacio político, Unidad Ciudadana.

Los senadores que ya se expresaron en contra de la norma fueron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y sus pares de Cambiemos Esteban Bullrich, Gladys González y Silvia Elías de Pérez.

La propia vicepresidenta Gabriela Michetti, aunque no vota, organizó esta semana un acto para rechazar la despenalización del aborto, en el que fue acompañada por cuatro ministros del gabinete nacional y legisladores de su espacio como Marta Varela e Inés Brizuela.

Entre los senadores que expresaron públicamente su apoyo a la norma fueron el jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto; el jefe de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni, y el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, que, incluso, había promovido el llamado a una consulta popular para definir el tema.

Los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo, que aparecen entre quienes se oponen a la despenalización, también presentaron proyectos para promover un referendum y que sea la sociedad la que se exprese.

Además, Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, fue uno de los senadores que cambió de postura y si bien en principio rechazaba la legalización en los últimos días se alineó con la postura de su hermano y votaría a favor.