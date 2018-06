Comienza el Mundial de Rusia 2018 con la ceremonia de inauguración en el Estadio Luzhniki

El Mundial de Rusia 2018 ya está en marcha. El puntapié inicial lo darán Rusia y Arabia Saudita, en un partido correspondiente al Grupo A, pero antes habrá una gran fiesta de inauguración con mucho color y música para dar apertura al torneo más prestigioso a nivel naciones, ese que todos los fanáticos esperan durante cuatro años.

La primera aparición rutilante en el césped del Estadio Olímpico Luzhniki fue la del portero español Iker Casillas, quien presentó la Copa del Mundo en compañía de la modelo rusa Natalia Vodiónova. Ambos ingresaron con un cofre y el guardameta que fue campeón con España en Sudáfrica 2010 fue el encargado de mostrar el trofeo ante las gradas.

Los jugadores de Rusia y Arabia Saudita han salido al terreno de juego para hacer los movimientos de calentamiento previos a la competencia. Hay una gran expectativa entre los aficionados que comienzan a arribar al estadio. La presentación inicial se espera que sea multitudinaria.

Las estrellas del evento inaugural serán el ex futbolista brasileño Ronaldo, junto los cantantes Robbie Williams y Aida Garifullina. El Estadio Olímpico Luzhniki, que de apoco comienza a colmar su capacidad de 80.000 personas, también contará con la actuación Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, quienes interpretarán "Live it up", la canción oficial de la Copa del Mundo. Lógicamente tampoco faltará Zabivaka, la mascota oficial.

La producción del espectáculo está a cargo del canal de televisión ruso Channel One y, una vez más, estará dirigido por Felix Mikhailov, la mente creativa que ha formado parte de las principales ceremonias celebradas durante todo el trayecto de la Copa Mundial de la FIFA 2018; desde el sorteo preliminar en 2015 hasta el acto de clausura previo a la final del 15 de julio.

Infobae