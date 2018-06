Debate por aborto: diputados correntinos sentaron postura y generaron polémicas

La Cámara de Diputados de la Nación debatía ayer el proyecto que promueve despenalizar el aborto. Al cierre de esta edición cuatro diputados nacionales por Corrientes ya habían manifestado su opinión en plena sesión.

La primera en hacerlo fue la legisladora peronista Araceli Ferreyra, quien relató el ejemplo de “una piba de 13 años que abortó en un baño químico”. La diputada correntina durante su intervención se dirigió a quienes votarán en contra de la ley que legaliza el aborto en el país y aseguró que de hacerlo seguirán marginando a las mujeres a la clandestinidad y a condiciones insalubres. También se refirió a las estadísticas que afirmó que si no existen “es porque es clandestino”.

“Estamos cansadas de que nos juzguen a nosotras sin dar respuesta. El feminismo es un fenómeno de la ola verde que ha venido para quedarse. Si no hay cifras es porque es clandestino, necesitamos la legalidad para que hayan estadísticas. Queremos decirles que este dictamen construido ojalá tenga el resultado que se merece (..) por las mujeres y la calidad del debate democrático. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El tiempo es hoy”, cerró.

La ponencia que no pasó desapercibida fue la de Estela Regidor, diputada de ECO+Cambiemos, que en su alocución dijo: “¿Qué pasa cuando nuestra perrita se queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte, lo lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalamos los perritos”.

Sus dichos se replicaron en todos los medios nacionales y las burlas no se hicieron esperar.

Su comparación despertó murmullos entre sus pares, por lo que Regidor les preguntó “de qué se ríen”.

“Fíjense cómo son los animales, hasta las peores fieras quieren a sus crías. Si fuéramos un poquito más animales no mataríamos a nuestras crías, las criaríamos como sea”, agregó la legisladora.

La diputada por Corrientes ratificó estar en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En su discurso pidió “educar desde temprana edad” en colegios públicos y privados.

“Todos sabemos que el aborto es la muerte”, afirmó en un tramo de su discurso la legisladora correntina, quien agregó: “Teniendo un sistema sanitario deficitario como el que tenemos, ¿creen ustedes que vamos a tener turno para hacer un aborto?”.

En ese sentido, Regidor pidió “empezar a educar desde temprana edad, colegios públicos y privados”. También dijo que para que las mujeres no se mueran “es necesario atacar la causa principal que es la pobreza”.

Al cierre de la edición, el diputado goyano Oscar Macías fijó su postura: “La situación de la mujer ante el aborto es una tragedia donde se juega la vida y la muerte (...) es por eso que decido por la vida”.

“En estos últimos meses se abrió un debate necesario sobre el aborto. Apoyándonos en el saber de la ciencia puedo sostenerme en una postura como la contraria”,

“Esta ley deja la vida sólo en manos de la madre (...) esto no tiene ni siquiera un perfil social práctico”, cerró.

En tanto, el diputado Julián Dindart dijo: “Yo he visto complicaciones por aborto porque no puedo negar que no lo vi (...) en este caso hay uno que pierde siempre. Como pediatra no puedo negar que el niño es el que pierde siempre. Esta información que hemos recopilado ha sido usada de acuerdo a lo que conviene y el resultado final es sacar del vientre un feto, un niño de 9 meses. Estamos llenos de información que ha parido una ley que a pateado una serie de situaciones previas. Ha pasado por encima de la Constitución y comisiones”, concluyó Julian Dindart.