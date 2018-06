Despidieron a Lopetegui y asumió Hierro

Fernando Hierro asumió ayer el cargo de entrenador del seleccionado de fútbol de España, después de la sorprendente destitución de Julen Lopetegui (La Federación Española tomó la decisión al informarse su llegada a Real Madrid), y aseguró que sería insensato cambiar el sistema de trabajo apenas 48 horas antes del debut en el Mundial de Rusia ante Portugal porque “no se puede tocar en dos días dos años de trabajo”. “Es un reto bonito, apasionante. Sé las circunstancias, el trabajo de Julen ha sido fantástico. Le deseo lo mejor. Sé qué jugadores tenemos. Lo afrontamos con valentía. Ha sido una decisión rápida. Podía decir no, irme o afrontarlo. No podía decir que no, no me lo hubiera perdonado”, comentó Hierro, en su presentación como seleccionador español. “No se puede tocar en dos días dos años de trabajo. Una gran parte del staff sigue con nosotros. Hay que ser inteligentes. Yo he estado presente en el día a día. Pedimos que sean ellos mismos, los de la clasificación fantástica. La clave es tocar lo mínimo posible”, explicó el ex futbolista lo que será su filosofía de trabajo.