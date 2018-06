En paralelo al debate en la Cámara baja, manifestaciones a favor y en contra de la despenalización del aborto en el interior

Mientras al cierre de esta edición continuaba el debate en la Cámara de Diputados de la Nación para despenalizar el aborto, se realizaron manifestaciones a favor y en contra en Monte Caseros, mientras que en Curuzú Cuatiá vecinos se manifestaron “a favor de la vida”.

En Caseros, un grupo de mujeres se reunió en la plazoleta Juan XXIII, allí montaron una carpa y en una pantalla gigante reprodujeron videos informativos, compartieron diversos testimonios y dialogaron sobre el tema.

“Por iniciativa de muchas chicas jóvenes que se acercaron a mi en la escuela y me preguntaron si iba a hacer algo para el 13 de junio, dijimos que sí, que íbamos a acompañar”, manifestó en diálogo con Monte Caseros On Line, la rectora del Colegio Normal, Adriana Enriori, y agregó que “estamos a favor de la despenalización del aborto. Queremos acompañar e informar, la idea no es disertar sino vivir desde este lugar, en Monte Caseros, este momento”, añadió.

Mientras que en la plazoleta Papa Francisco se realizó la concentración con la consigna “Salvemos las dos vidas”, donde vecinos se expresaron con carteles, banderas argentinas, globos y pañuelos de color celeste por calles de la ciudad hasta la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

En tanto que en Curuzú Cuatiá, un centenar de personas, representantes de varias religiones y el intendente, José Irigoyen, se manifestaron en la esquina de Duarte Ardoy y Berón de Astrada en contra del aborto.

El sacerdote, Gabriel Ledesma, dijo a Radio Horizonte: “Es un momento histórico e importante para nuestro país y ojalá podamos recuperar ese gran valor del amor a la vida y lo que significa lo que es una vida y que nosotros queremos recordar, recuperar y rehabilitar eso y a su cuidado sin descuidar a la madre, y rogamos por un país que este unido, que se viva en paz”.

Desvinculación

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Paso de los Libres, informó el martes que “no tiene relación alguna con la folletería ‘¿Cómo hacerse un Aborto Seguro con pastilla?’ que se encuentra circulando en nuestra ciudad e incluso siendo distribuido en la Primera Feria del Libro y la Cultura de la Frontera”.

Aclara el comunicado oficial que “debido a los riesgos y liviandad con que se trata la temática, la Secretaría de Salud desliga cualquier responsabilidad ante el suministro de Mifepristona y Misoprostol, amén de los riesgos que puedan causar”.