San Martín no soportó el rigor que imprimió San Lorenzo

Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

Buenos Aires.

Enviado especial

El segundo punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2017-2018 tuvo un claro dominador anoche en el Polideportivo Pando del barrio porteño de Boedo, San Lorenzo, que desde el segundo cuarto marcó claras ventajas sobre San Martín para imponerse 96 a 68.

La serie, al mejor de siete partidos, quedó a favor del actual campeón 2 a 0, que el sábado 16 y el lunes 18 se presentará en el Fortín Rojinegro.

San Martín comenzó enfocado, sólido en defensa e inteligente a la hora de lastimar el cesto rival. Jeremiah Wood se impuso en el juego interior y las ayudas de Federico Aguerre y Michael Hicks le acortaron las opciones al local, que igual encontró soluciones con bombazos de Darquavis Tucker (2) y Marcos Mata (1). Pese a esta circunstancia, el Rojinegro se sintió cómodo y Aguerre aportó en la pintura y con tiros externos (10 puntos), más la regularidad de Wood (6 puntos y 4 rebotes), hasta el ingreso de Javier Justiz Ferrer, le permitieron llevarse el primer cuarto (16-20).

Para el segundo cuarto, San Lorenzo se fortaleció en su costado defensivo a partir de la rotación que utilizó Gonzalo García, con un dominante Justiz Ferrer y Mathias Calfani, sumado al aporte de Mata en los dos canastos, para “secar” a la visita y empezar a crecer en el caudal ofensivo.

Al cerrarse el Ciclón la visita probó con tiros de tres, pero se fue al descanso 3-12 por esa vía. Hicks se rebuscó en las últimas acciones para ponerle fin a la sangría ofensiva visitante, pero el parcial del Cuervo (23-13) inclinó la balanza para su lado 39-33.

San Martín no logró sobrevivir al rigor físico del Ciclón, sobretodo en el juego interior, y al no disponer de una noche certera en largas distancias le fue imposible recortar puntos. La defensa correntina no funcionó en el tercer segmento, y el local lentamente se fue alejando en el marcador con puntos repartidos entre varios jugadores. El conjunto de Boedo ingresó al último cuarto 66-51 y en el segmento de cierre, que prácticamente estuvo de relleno, llegó a tomar una distancia de hasta 30 puntos (94-64).

Encabezaron la labor ofensiva del ganador: Tucker con 27 puntos, Mata 16 (crucial en los momentos de mayor paridad) y, el dominante y amo de los tableros, Justiz Ferrer, 16 con 9 rebotes. Por el lado de San Martín Hicks aportó 13 puntos y Reynaldo García Zamora 11, ambos se fueron con cinco infracciones.