Valeria Bertuccelli denunció maltrato de Ricardo Darín

En el ciclo que conduce Luis Novaresio (54) por A24 se develó uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Es que hasta ahora se desconocían los motivos por los cuales Valeria Bertuccelli (48) había renunciado a la obra “Escenas de la vida conyugal” que protagonizaba con Ricardo Darín (61).

En el invierno de 2014, la dupla armó un exitazo teatral, pero cuando todos suponían que iba a seguir en Mar del Plata, ella se bajó y en su lugar ingresó Erica Rivas (43). Una y otra vez, Darín y Bertuccelli fueron consultados sobre el tema, pero ninguno de los dos aceptó contestar. Ahora, la actriz rompió el silencio.

En Luis Novaresio Entrevista (A24), Bertuccelli declaró: “Fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad”. Y dijo que espera una “disculpa pública” de parte de Darín. “Yo pensé que se iba a avivar e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar”, afirmó en referencia a su ex compañero teatral.

Decidida a contar todo lo que calló durante tanto tiempo, Bertuccelli explicó: “En primer lugar, me fui de la obra por una razón artística. Sentí que se estaba desdibujando con el correr de las funciones. Ricardo (Darín) confiaba en un amigo suyo que es actor y que venía, tomaba notas, y nos daba una devolución. Pero yo decía: ‘El no es el director’”.

Al irse de la obra, “largaron que yo me había enamorado de Ricardo y que mi marido me sacó de una oreja de la obra. ¡Siniestro!”.

“A mí nadie me saca de una oreja de ningún lado. Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos, porque muchas veces hasta me desmayé en bambalinas porque no soportaba”, indicó.