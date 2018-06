Asesoramiento y acompañamiento a Pymes para obtener préstamos

La Municipalidad de Corrientes ofrecerá y prestará los servicios de asesoramiento y acompañamiento a pequeños y medianos emprendedores para la formulación de proyectos que les permitan acceder a préstamos a tasas muy convenientes para respaldar y fortalecer sus actividades productivas.

Se trata del “Programa de Financiamiento para Pequeños Emprendedores IFE-CFI”, creado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, el cual es financiado a través de fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la instrumentación a cargo del IFE-SEM.

El convenio, que permitirá a la subsecretaría de Pyme e Industria de la Municipalidad brindar asistencia técnica a pequeños y medianos emprendedores, fue suscripto este viernes por el intendente, Eduardo Tassano y el ministro de la Producción, Jorge Vara, en su carácter de titular del Instituto de Fomento Empresarial (IFE).

“Básicamente se trata de abrir una ventanilla en la ciudad de Corrientes y también en los alrededores y zona de influencia, para que ayude al IFE a atender las líneas de financiamiento del CFI, que están direccionadas a pequeños y medianos emprendedores”, indicó Vara acerca del alcance del convenio.

El ministro indicó que “hay muchos fondos disponibles que no son a veces suficientemente aprovechados por el nivel de complejidad de acceso al financiamiento. En tal sentido, los organismos del estado pueden ayudar mucho a tirar un puente de conexión entre esa Pyme, que no tiene a veces la capacidad técnica empresarial para acceder a esas líneas y el CFI”, al tiempo que consideró como “una labor vital y una ayuda fenomenal el contar con la ayuda de las estructuras profesionalmente capacitadas del municipio”.

Vara destacó la importancia de poder aprovechar estos préstamos disponibles teniendo en cuenta “en primer lugar, que las Pymes no acceden a financiamiento bancario; y segundo, porque las tasas a las cuales estas pueden acceder están a menos de la mitad del mercado, con lo cual estas líneas que siempre existieron pasa a tener una importancia mayor de lo habitual”, expuso.

Por su parte, la subsecretaria de Pyme e Industria, Thea Belaustegui, explicó que “se firmó un convenio de cooperación con el Instituto de Fomento Empresarial (IFE) de la Provincia de Corrientes para que la Municipalidad pueda asesorar y formular proyectos a los pequeños emprendedores que necesiten algún tipo de financiamiento, ya que el IFE administra los fondos del CFI para este tipo de líneas”.

Belaustegui invitó a los pequeños y medianos emprendedores “a acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Pymes e Industria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, que funciona en Mendoza 650, donde se atiende de 7 a 13”.

“Pueden acercarse a dicha dirección o enviar un mail a pymeseindustriaciudaddecorrientes.gov.ar”, invitó. “Escucharemos sus inquietudes y los ayudaremos a determinar su necesidad”, afirmó finalmente.



PRESENCIAS

De la firma del convenio entre la Municipalidad y el IFE participaron además el subsecretario de Relaciones Institucionales del municipio, Julián Breard y la gerenta del IFE, Analía Piragine.