El Colectivo de Mujeres de Corrientes celebró la media sanción del aborto legal y criticó a los diputados que votaron en contra

COMUNICADO COMPLETO:

"Son muchos los sentimientos que nos invaden luego de dos días cargados de nervios, incertidumbre, deseos de escuchar que lo logramos, la victoria finalmente llegó. Fue aprobada la media sanción en Diputados. Queremos agradecer y apoyar públicamente nuestrxs tres diputadxs que votaron a favor de la ley, pensando en las personas gestantes de su provincia.

Gracias a Araceli Ferreyra por ser clara y concisa en el recinto, por llevar la voz de millones de mujeres y defender la libertad y decisión sobre nuestros cuerpos. Gracias por defender esta lucha hace ya mucho tiempo. Gracias a José “Pitín” Ruiz Aragón por llevar la voz del Colectivo de Mujeres a la Cámara de Diputados y hablar en representación de miles de correntinxs. Gracias por votar pensando en las futuras generaciones y en las personas gestantes de la provincia.

Gracias a Sofía Brambilla por entender que el aborto legal, seguro y gratuito es un problema de salud pública y que “debemos hacernos cargo”, como lo dijo en su exposición. Gracias por entender que no es una discusión moral o religiosa. Sepa que la abrazamos y apoyamos sororamente, como lo expresamos desde un principio. Sepa también que lo seguiremos haciendo, porque entendemos todo lo que tuvo y tiene que atravesar por su decisión y celebramos su valentía. Sabemos lo difícil que es ser mujer y política en una provincia cargada de conservadurismo, machismo y misoginia. Es por ello que le agradecemos su compromiso con el momento histórico que nos atraviesa.

Asimismo, queremos expresar nuestro enérgico repudio hacia lxs legisladores que no estuvieron a la altura de las circunstancias, votando contra una realidad social y un problema de salud pública. Repudiamos los dichos de Estela Regidor, comparándonos con animales domésticos, siendo una vergüenza como legisladora y avergonzando frente a todo el país a los correntinxs. Su exposición solo estuvo signada de basamentos morales y no se enfrentó al debate con la seriedad que el mismo ameritaba.

Repudiamos a Julián Dindart, que cargó su exposición de argumentos vacíos y “defendiendo las dos vidas”. El mismo que cuando era ministro de salud provincial, al ser consultado por los casos de niñas madres en la provincia, dijo que niñas de 10 y 12 años se embarazaban porque tenían “un recurso económico como premio”. No estuvo a la altura de la representación política que le corresponde y, sobre todo, dejó marcada su hipocresía: prefirió leer un poema antes de asumir su responsabilidad con este problema social y de salud.

Repudiamos a Oscar Macias, quien en su discurso plagió lo dicho en una charla TEDx por una escritora. No solo no tuvo la valentía de votar a favor de la justicia social, a favor de las personas gestantes, sino que tampoco expresó sus propios argumentos. Una vergüenza representando a una provincia y ocupando una banca.

A su vez, Jorge Antonio Romero -quien no habló en el recinto- expresó en los medios de comunicación que la situación de las mujeres que llegan desangradas a los hospitales “es doloroso”, pero aun así votó en contra. Expresó también que es importante la “decisión del padre”, cuando se está hablando de reconocer el derecho a la autonomía de las personas gestantes sobre su cuerpo.. Repudiamos su postura a favor de la criminalización de quienes deciden abortar. Una vez más, no estuvo a la altura que implica ser un representante de lxs argentinxs y prefierió guiarse por sus opiniones morales y acuerdos previos a la sesión.

Por último, consideramos totalmente machistas, misóginas y retrógradas las palabras de Alfredo Revidatti, coordinador general de los hospitales de la provincia, hacia su compañera de lista Sofía Brambilla. Es por estos dichos y demás presiones que celebramos la valentía que la diputada ha tenido al votar a favor. Así también, expresamos nuestro rechazo hacia la postura contra la anticoncepción y la educación sexual de Revidatti. Entendemos que pueda pensarlo en su fuero íntimo, pero no como funcionario público de la salud. Es por ello que volvemos a pedir que se cumpla le ley de Educación Sexual Integral y el Programa de Salud Sexual estipulados por ley.

Seguiremos en las calles luchando para que todas las personas gestantes de esta provincia tengan el derecho a decidir. Para que ninguna persona más muera por un aborto clandestino. Reafirmamos el lema EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes".