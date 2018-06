Presentarán el libro sobre prostitución "Yo elijo contar mi historia"

Se presentará en Corrientes el libro "Yo elijo contar mi historia" de la reconocida militante feminista y abolicionista Elena Moncada, quien es una sobreviviente del sistema prostituyente.

La autora decidió escribir y contar su historia en primera persona donde relata los engranajes más cruentos de la prostitución. “Yo elijo contar mi historia porque me parece que prejuzgamos a las chicas. Quiero que cuando lean el libro puedan entender que no están eligiendo estar ahí. No quiero que la gente diga que son putas y les gusta la vida fácil. La gente tiene que entender que esas mujeres necesitan ayuda y que no lo eligen. Yo no lo elegí”, explicó Moncada.

La cita es en la sede de ATE ubicada en España y 25 de Mayo a las 19. Luego de la exposición se abrirá un debate sobre trata, prostitución y abolcionismo.