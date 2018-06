Lagomarsino dijo que "le faltan piezas" a la teoría de asesinato de Nisman

El técnico informático Diego Lagomarsino, procesado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, reiteró hoy su convicción de que "le faltan piezas" a la hipótesis de que el fiscal fue asesinado como sostiene la justicia y dijo descreer del informe forense de Gendarmería por lo que pidió "investigar más y saber qué pasó".



"El problema (de la teoría) del homicidio es que me faltan piezas", expresó Lagomarsino, en una entrevista esta tarde en AméricaTV, durante la cual aseguró no haber tenido vínculos con los servicios de inteligencia y expresó su confianza en que no será condenado porque es "inocente".



El ex colaborador de Nisman volvió a abonar la hipótesis de que el fiscal pudo haber sido inducido al suicidio, aunque no descartó por completo la posibilidad de un crimen. "Si hubo un plan, que se investigue y se sepa cómo lo mataron y quiénes lo mataron", acotó.



"Te garantizo por mis dos hijos que no tengo nada que ver con esto que están diciendo", sostuvo Lagomarsino al responder sobre la imputación como partícipe necesario en la muerte de Nisman por haber sido quien aportó un "arma amiga" para el supuesto asesinato del funcionario judicial y, de esa manera, hacer pasar el hecho como un suicidio.



La defensa del técnico decidió no apelar el fallo reciente de la justicia que lo procesó por considerarlo "descabellado" y aspira a que la causa llegue lo más rápido posible a juicio oral.