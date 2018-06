Diego Acevedo

Buenos Aires.

Enviado especial

El cubano Reynaldo García Zamora se mostró preocupado por la diferencia en el marcador en la victoria de San Lorenzo 96-68 que puso al Ciclón 2-0 arriba sobre San Martín en el arranque de la final de la Liga Nacional de Básquetbol.

“Es una final, se puede ganar o se puede perder, pero no está bien cómo perdimos”, subrayó y tras cartón agregó: “Pero, bueno, ahora vamos a casa a trabajar y lo más importante es tener la cabeza en alto ya que esto se acaba cuando uno de los dos llega a cuatro”.

Acerca del desarrollo del juego 2, García Zamora relató que “estuvimos ahí por momentos y al final quebraron el juego. Es un equipo duro y nosotros no podemos perder la concentración: tenemos que estar los 40 minutos ahí, con errores y todo, pero estar ahí, ya que estamos jugando contra el campeón de América y el bicampeón de la Liga”.

Luego de un comienzo bastante parejo (se fueron al entretiempo 39-33), el local dio un vuelco ofensivo en el partido (ganó 57-35 la segunda mitad) y terminó imponiéndose por un amplio margen.

Además del destape ofensivo del Cuervo, García Zamora alertó acerca de la intensidad defensiva, el juego desgastante desde lo físico, que propuso San Lorenzo, potenciado por el regreso de su compatriota Javier Justiz Ferrer. “Es un equipo que defiende físicamente, son los mejores de la Liga físicamente; sí, por ahí ellos fueron más físicos, tenemos que adaptarnos a eso y ser más físicos también. Si se va tornar así la serie, tenemos que adaptarnos y jugarla así”, planteó el escolta.

Ahondando en la cuestión, agregó que “creo que fue un partido bastante agresivo, ellos tienen buena defensa y por ahí a medida que va pasando la posesión se ponen más duros, y tienen abajo jugadores muy altos”.

El cubano planteó también la necesidad de encontrar respuestas con tiros de larga distancia cuando San Lorenzo se cierra en su pintura. “En estos playoffs hemos tenido problemas con eso, aunque siempre encontramos soluciones y salimos adelante hasta estas finales. Esperemos que los tiros comiencen a entrar en casa ya que fuimos un equipo que tiró bien en la fase regular”, recordó. Más allá del impacto negativo de la segunda caída en la final, García Zamora se entusiasma con la posibilidad de volver a presentarse en el Fortín Rojinegro de cara a los juegos 3 y 4 por el campeonato. “Ahora, vamos a casa a ver si podemos hacernos duros de local. Vamos a pelear, estamos 0-2, pero jugamos dos partidos de visitante y ahora tenemos dos en casa. Tenemos juegos en casa y si ganamos el sábado, seguimos en la pelea”, remarcó. “Vinimos a ganar y no a ver qué pasa, no nos vamos a dar por vencidos”, remarcó.