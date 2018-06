Cayó parte de la mampostería de una oficina en la Dirección de Catastro

En la jornada de ayer, se produjo la caída de parte del techo de una de las oficinas de la Dirección de Catastro, hiriendo a una mujer que se encontraba en el sector realizando tareas administrativas.

En una de las oficinas del edificio ubicado por calle 9 de Julio, entre San Lorenzo y Santa Fe, se produjo el accidente que terminó provocando lesiones cortantes en la cabeza de una de las empleadas del lugar.

La danmificada, tras el hecho declaró a la prensa que “estaba corrigiendo mensuras cuando cayó parte de la mampostería en el tercer piso”.

“Es un edificio que tiene más de 20 años y venimos reclamando por el estado en el que se encuentra. Así, no está en condiciones de trabajar ni de atender al público”, prosiguió.

Y en cuanto a la decadencia de la dependencia también comentó que “los baños se encuentran en mal estado y que hubo caídas anteriores de parte de la mampostería en otros pisos que, afortunadamente, no afectaron a ningún empleado.

En este contexto, también recordó que “en una oportunidad inspeccionaron el edificio, sacaron fotos y hasta armaron un presupuesto, pero esto sigue igual”, agregando que “la escalera es angosta, no tiene luz. Y si hubiera una emergencia, nos mataríamos bajando”.

Tras el incidente, la mujer fue trasladada al Instituto Cardiocentro para ser atendida.