Elisa Carrió se fue furiosa del recinto tras la media sanción: “¡La próxima rompo!”

“Represento a una parte de la sociedad que me ha votado, respeto las otras posiciones. Sólo quiero decir que he estudiado durante 40 años este tema, no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”, afirmó la diputada Elisa Carrió apenas culminó ayer la votación por la legalización del aborto en la Cámara baja. Abucheada y criticada por muchos de sus pares decidió levantarse y abandonar el recinto, visiblemente enojada. Cuando todavía estaba caminando entre las bancas rumbo a la salida, se dio vuelta y le dijo a los representantes de la alianza de Gobierno: “A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!”. Mientras, Daniel Lipovetzky (PRO) empezaba a leer las modificaciones en particular al proyecto aprobado en la Cámara baja.