Hernández: “Lo mejor es que ninguno de los dos está conforme

El seleccionador nacional Sergio Hernández asistió a la segunda jornada de la final entre San Lorenzo y San Martín.

Al ser consultado sobre su mirada de la serie, “Oveja” expresó que “no hay una diferencia de 20 puntos entre estos dos equipos, ni de un lado ni del otro. Hoy le tocó a San Lorenzo pero si le tocaba a San Martín te diría lo mismo”, manifestó en alusión al amplio triunfo Cuervo por 96-68.

“San Lorenzo en el segundo tiempo llevó a San Martín a un terreno que ampliamente no le conviene y San Martín no pudo repetir ese plan de juego muy bueno que tuvo en el primer partido que, pese a perder, dominó los ritmos del partido”, añadió.

En cuanto al principal atractivo que le encuentra a esta pulseada por el título, destacó que “lo mejor es que ninguno está conforme con lo que hizo hasta ahora: los dos quieren ganar”, y agregó al respecto que “a veces llegan a la final un equipo que tiene la obligación y el otro que dice ‘ya estoy hecho’.

Acá, los dos equipos están demostrando que no se conforman con otra cosa que no sea el título y eso es lo mejor que tienen”, concluyó.