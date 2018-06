Iniciaron ronda de reuniones con instituciones por el proyecto para resguardar el casco histórico goyano

La Comisión de Cultura del Concejo Deliberante de Goya realizó ayer dos reuniones ampliadas, primero con representantes de la Asociación de Comercio, Industria y Producción y luego con miembros de la Cámara Empresarial para escuchar e intercambiar opiniones sobre el proyecto de creación de un Centro Histórico en la ciudad, que buscará superar lo contemplado en la polémica Ordenanza N° 1.965.

Ambas entidades agradecieron el espíritu de la convocatoria, resaltando la amplitud de criterio que les permite ser escuchados en los temas trascendentales de la ciudad.

La primera parte de la reunión se realizó con el presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Goya, Gustavo Tabacchi, a quien le dio la bienvenida Laura Manassero que remarcó que el espíritu del cuerpo es recibir las opiniones de todos los sectores para no cometer los mismos errores que con la aprobación de la Ordenanza N° 1.965.

El titular de la Asociación de Comercio solicitó claridad sobre las limitaciones en el área que se desea proteger para la construcción en altura, que la norma sea clara y no deje espacios blancos o de dudas sobre qué se puede y qué no construir también en la zona de amortiguación y que la comisión se expida para casos puntuales de propiedades anteriores de 1930.

“Hay que preservar el patrimonio, pero no al extremo que impone la Ordenanza N° 1.965”, remarcó Tabacchi, agregando que las restricciones de estilo arquitectónico condiciona de sobremanera a los propietarios.

Además, consideró que la Comisión u Observatorio interdisciplinario que deberá evaluar los edificios, no debería ser vinculante.

Cámara Empresarial

Una nutrida delegación de la Cámara Empresarial concurrió a la segunda reunión, y estuvo integrada por su presidente, Lisandro Leiva Raciatti, y por Juan Carlos Piasentini, Roberta Leiva, Clara Carpio, Roberto Muñoz Huici y Joaquín Vilas.

Coincidieron en gran parte con lo expresado por Tabacchi, y plantearon como inviables algunos puntos del proyecto en tratamiento, y apuntaron como totalmente utópico el posicionamiento de la ONG Proyecto Goya, ya que es contrapuesto al desarrollo comercial e industrial que buscan desde esa entidad para el crecimiento de la ciudad.

Concluyeron con idéntica posición ambas entidades, con que “no hay que proteger por zonas sino formar una comisión amplia que evalúe y registre casa por casa, para establecer categorías de edificios cuidados”, y que se debe buscar un equilibrio que permita la convivencia de todos los sectores.