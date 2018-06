Irigoyen expuso los resultados de la auditoría y estimó que en diciembre cancelarán millonaria deuda heredada

En una conferencia de prensa el último miércoles, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, presentó un informe de la auditoría realizada sobre la administración municipal de la gestión que concluyó el pasado 10 de diciembre del 2017. Hizo la presentación acompañado del viceintendente Guillermo Morandini, el auditor contable del Gobierno provincial, Sergio Yunis, la secretaria de Economía y Finanzas, Verónica Espíndola y el asesor letrado de la Comuna, Luis Tripaldi.

“En diciembre asumimos con una deuda de 25.000.000 de pesos y decíamos que no teníamos dinero para afrontar los sueldos y aguinaldos”, recordó Irigoyen. Agregó: “Accedimos a un adelanto de coparticipación que nos dio la Provincia, que nos descuenta por mes. Eso nos permitió salir adelante y cumplir”.

Por ello, aseveró que “en ese momento la economía de la Municipalidad se encuentra estabilizada, llevamos un plan de pago de toda la deuda municipal que seguramente vamos a terminar de cancelar en diciembre. Hay deudas muy chicas -acotó-que ya se pagaron todas. Y esto nos da la pauta de que si la Municipalidad es bien administrada, se podrá administrar por sí misma”.

Seguidamente hizo hincapié en que “a esos 25 millones de pesos que les decía al principio, hay que sumarle otra que no se ve, que tiene que ver con la falta de maquinarias para obras y las malas condiciones de las que recibimos, al igual que los edificios públicos. De las 10 salas de atención de salud, ocho están en malas condiciones”.

Por su parte, Yunis planteó que del análisis de la auditoría “se vio la falta de un organismo de control interno”. Esto, según sus dichos, se visibilizó en una serie de incumplimientos de normas fijadas por la legislación vigente. “Por ejemplo, toda compra mayor a 45.000 pesos debe ser hecha a través de un concurso de precios en el que debe haber al menos tres proveedores que lo coticen. Si no los hay, se debe haber realizado la invitación y si no lo hacen debe estar en el expediente administrativo que estas personas fueron invitadas. En la mayoría de las compras que se auditaron, obedecían a compras mayores a 45.000 pesos y no se acreditaba que haya un concurso, tampoco que haya tres cotizaciones ni invitaciones a tres proveedores. Eso es un incumplimiento del procedimiento de contrataciones”, explicó.

En tanto, Tripaldi recordó todas las denuncias hechas para que la Justicia investigue si existieron anomalías en la administración de los recursos comunales.