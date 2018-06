Día a día y partido a partido, así se vive la situación de Leonardo Mainoldi y su reemplazo temporario Michael Hicks.

Está claro que el jugador se sale de la vaina por tener acción en la final de la Liga Nacional, como también es evidente que el panameño se mostró a la altura de las circunstancias desde el momento mismo de su ingreso en el plantel, al comienzo de los playoffs.

Mainoldi se siente bien físicamente, sin molestias tras su lesión lumbar, y con cada jornada que transcurre va sumando rodaje en los entrenamientos. “Estoy bien, me siento bien y con muchas ganas. No poder ayudar al equipo es muy feo. Con el tema de la lesión estoy recuperado. Sin molestias. Estoy disponible para jugar. Será decisión del entrenador cuando me necesite o será apoyar al equipo desde donde me toque”, manifestó tras el juego 2.

El curso de la serie (0-2), al margen del buen desempeño de Hicks, parece desembocar en un eventual retorno de Mainoldi; aunque desde el staff rojinegro deberán resolver la dosis de minutos que el jugador podrá aportarle al equipo. “Se irá viendo cuando juego, no te puedo decir ni sábado ni lunes. Estoy a disposición”.

No será una determinación sencilla, dado lo provechoso que resultó el aporte de Hicks -tanto en defensa y ataque como en experiencia- y teniendo en cuenta, además, la complejidad de la lesión que sufrió Mainoldi.