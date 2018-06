Javier Mascherano: "No está permitido caerse"

Javier Mascherano, mediocampista y referente del seleccionado nacional, aseguró hoy que Argentina hizo "todos los méritos" para ganar el partido ante Islandia, pero que no se le dio y "no está permitido caerse".

"Hicimos todos los méritos para ganarlo y lamentablemente no pudimos. Nunca es fácil jugar el primer partido de un Mundial, aunque hay que seguir. Esto recién empieza, no está permitido caerse", declaró Mascherano, instantes después del empate ante Islandia (1-1).

"Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un Islandia así. Todos muy atrás, muy juntitos. Tuvimos situaciones pero no las pudimos concretar, y les dimos una opción y media de gol y ellos anotaron. Ahí se hizo más cuesta arriba", añadió el jugador nacido en Santa Fe hace 34 años.

"Cuando no tenés el día bueno, cuesta. Pero hay que seguir. Gracias a los hinchas y que nos sigan apoyando, que los vamos a necesitar", concluyó 'Masche', uno de los referentes del seleccionado.