A 4 meses de su detención declaró Corona y, al igual que Lesieux, espera su excarcelación

De las cinco personas que están imputadas y detenidas por presuntas irregularidades en la administración de fondos nacionales girados a la Municipalidad de Perugorría para ejecutar obras públicas, sólo el ex jefe comunal Jorge Corona no había prestado declaración. Pero pidió hacerlo y por ello, tanto el último jueves como ayer, expuso su defensa en el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá. En paralelo, tanto su abogado como el de la actual concejal y ex intendenta Angelina Lesieux, tienen programada una audiencia para el miércoles 27 en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). De forma oral, argumentarán por qué ambos deberían esperar en libertad el desarrollo del proceso judicial.

Corona está detenido desde el pasado 9 de febrero. Sin embargo, durante más de tres meses prefirió abstenerse de prestar declaración. Hasta que resolvió dar su versión de los hechos ante las autoridades judiciales, lo que le tomó dos jornadas.

En la primera, que se desarrolló el último jueves, según manifestaron a E Litoral fuentes vinculadas a la causa, declaró desde las 7.30 hasta aproximadamente las 13.45. Luego su defensa solicitó un cuarto intermedio hasta ayer, cuando se reanudó su exposición.

“En cualquier momento ellos pueden solicitar declarar o ampliar lo que dijeron anteriormente”, recordaron desde el patrocinio legal del ex funcionario.

Declaraciones

anteriores

El 19 de diciembre del año pasado fueron detenidas dos personas que integraron el gabinete municipal, Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) y Patricia Vera (tesorera). En aquella oportunidad, sólo la primera declaró. Mientras que la segunda se abstuvo y recién semanas atrás expuso su defensa en el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá.

Mientras que Ernesto Moray Mussio, que se había desempeñado como auditor municipal, declaró el pasado 15 de febrero. Es decir, tras 56 días de estar detenido.

Después, también lo hizo la actual concejal y ex jefa comunal Angelina Lesieux.

Por lo que, de los cinco imputados en la causa, sólo faltaba que Corona prestara declaración. Hecho que finalmente se produjo esta semana.

Prisión

La Cámara de Apelaciones le concedió la prisión domiciliaria tanto a Lammens como a Vera. Diferente es la situación de los demás detenidos. No obstante, los defensores de Corona y Lesieux esperan que el STJ haga lugar al pedido de revocatoria de la denegatoria de la excarcelación que fijó el Juzgado de Curuzú y que luego ratificó la mencionada cámara.

En este contexto, el miércoles 27, los patrocinadores legales del ex jefe comunal y la actual edil, en una audiencia en el STJ expondrán en forma oral los fundamentos legales por los que consideran que ambos deben esperar en libertad el desarrollo del proceso judicial.