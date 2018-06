Acusaron a diputado correntino de plagiar su discurso sobre el aborto

El histórico debate por el aborto en la Cámara de Diputados, que otorgó media sanción al proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, continúa. Si bien todavía falta que la discusión llegue al Senado de la Nación, las redes están encendidas con argumentos a favor y en contra.

En ese contexto, usuarios de Twitter denunciaron que el diputado nacional justicialista, Oscar Alberto Macías, plagió su discurso al usar frases de la charla TED de la ensayista, filósofa y poeta Laura Klein. La particularidad, sin embargo, es que el parlamentario utilizó el contenido para expresar su rechazo al proyecto mientras que la literata lo usó para manifestarse a favor.

“¿Qué pasó?”, cuestionó el periodista de TN Guillermo Lobo. Rápidamente, Macías minimizó su accionar: “De los expositores que hablamos me ha llamado poderosamente la atención lo de Klein. Pido perdón por no haberla nombrado. Tenía el nombre anotado”. Y agregó: “Habré usado 3 o 4 párrafos, más cosas que yo agregué”.

La respuesta y el accionar del diputado enfurecieron a la periodista Lorena Maciel, quien retó a Macías por su comportamiento: “Desde que uno tiene 10 años en el colegio le enseñan a citar las frases, se ponen comillas, tres puntos. Usted hizo una elocución en una sesión histórica, sacó tres párrafos. Es un horror”.

Ante los comentarios adversos, el diputado rápidamente salió a bajar el tono de lo sucedido: “Chamiga, no es para tanto. Le pido disculpas. Yo le voy a pedir las disculpas a la señora Laura Klein”.

Ante su respuesta, Maciel retrucó: “Uno espera una honestidad intelectual. Estamos todos emocionados y usted hizo un copy paste. A uno le provoca angustia. Podría haber generado su propio discurso”.

Macías concluyó: “No fue un machete. Fueron puntos que tuve de referencia y los dejé plasmados. Yo ya pedí disculpas en público a Laura Klein. Yo soy artista. Soy cantante y compositor. No considero que es un plagio”.