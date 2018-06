Brambilla: “Mi discurso estuvo apuntado a lo que sentí en estos meses”

La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla (ECO+Cambiemos), quien votó a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo dijo: “Estoy en contra del aborto, pero poniéndolo debajo de la alfombra no solucionamos nada”.

“Mi discurso estuvo apuntado a lo que sentí en estos meses. Era una demanda tan postergada y que el Presidente lo haya habilitado y haya dicho que el Congreso era el lugar donde se darían respuestas, yo dije que iba a escuchar los argumentos para saber si acompañaba o no al proyecto”, explicó a Radio Sudamericana.

En este sentido, agregó que “no, nos vamos a poner de acuerdo nunca porque son cuestiones culturales, ideológicas, religiosas y científicas, la gente tiene su postura para pensar y su argumento para opinar como le parece. Tenemos grandes coincidencias todos y por eso apuntaba en tratar de trabajar todos juntos en la prevención y la educación, porque de ese modo podemos bajar a la mínima expresión el aborto”.

“Hay una realidad, y es que el aborto existe y porque sea ilegal las mujeres no dejarán de hacérselo. Al ser ilegal no tenemos datos oficiales; sí sabemos que hay 46 mil mujeres que el año pasado estuvieron internadas por complicaciones en abortos mal realizados y nos damos cuenta de que la situación está dando vueltas. Deberíamos garantizar condiciones sanitarias seguras para estas mujeres, no tendrían que pasar por esta situación”, aseveró Brambilla.