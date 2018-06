En Empedrado marcharon por los marineros desaparecidos y mejores condiciones laborales

Desde el pasado viernes, buscan al pesquero Rigel que estaba pescando en el sur del país y en el cual iban varios marineros, entre ellos, dos empedradeños: Luciano Mieres y Rodrigo Blanco. Ayer, se concretó una movilización en su tierra natal y en ese contexto, el intendente José Cheme recibió un petitorio que, manifestó, lo elevará ante los organismos nacionales correspondientes.

En el acceso a la localidad, aproximadamente a las 16, se congregaron familiares de los navegantes desaparecidos, amigos, compueblanos, autoridades locales y dirigentes del Somu tanto local como provincial. “Con pancartas, carteles y tan sólo rezando el santo rosario, caminamos por varias cuadras hasta la plaza central”, contó a El Litoral una de las decenas de empedradeñas que participó de la movilización que se detuvo frente al edificio municipal.

Allí, los esperaba el Jefe comunal José Cheme, quien recibió un petitorio. “Le pedimos que interceda ante el Gobernador para que a su vez haga gestiones a nivel nacional”, expresó el subdelegado del Somu de Empedrado, Alfredo Romero en diálogo con El Litoral.

Es que, en el escrito que presentaron piden que no cese la búsqueda de Mieres y Blanco. Pero además, solicitan que Nación arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar que se respeten las normas de trabajo de los navegantes.

“Que no se le permita a las embarcaciones salir si no acreditan que están en condiciones de navegar, que dispongan de trajes térmicos para los trabajadores y que se respeten las horas de descanso porque se habrían registrado casos en los cuales deben laburar de corrido por alrededor de 18 horas”, explicó Romero a este diario.

Precisamente, cada una de estas cuestiones está plasmada en el escrito que recibió Cheme, quien ante quienes participaron de la marcha se comprometió a realizar todas las gestiones que sean necesarias.

Luego, hizo uso de la palabra un navegante que sin poder contener las lágrimas expresó la tristeza que genera que tantos jóvenes empedradeños tengan que poner en riesgo su vida en el mar para poder llevarle el sustento a sus hijos.

También manifestó su preocupación por la seguridad de todos los marineros, el dirigente del Somu de Corrientes.

“Fuimos muchos los empedradeños que acompañamos a las dos familias que están pasando esta situación tan difícil. Es algo que todos sentimos porque tenemos familiares, amigos y conocidos que son navegantes”, remarcó otra lugareña, que acotó “por eso, todos con fuerza exclamamos los nombres de los chicos”.