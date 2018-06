Especialistas advierten sobre el impacto de la corrida cambiaria

A nivel nacional, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de 3,3 puntos. Los especialistas señalan que esto puede estar relacionado con la corrida cambiaria que inició en abril.

El dólar cerró ayer en 28,85 pesos, con una suba de 42 centavos respecto al jueves. Los cambios en el Banco Central de la Nación no generaron confianza. Tampoco la difusión de la carta de intención de acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI.

Distintas consultoras coincidieron en que en junio la inflación rondará el 3 por ciento por el impacto de la suba en combustibles y el transporte, además de la incidencia que seguirán teniendo alimentos y bebidas, según publicó el diario La Nación.

En mayo, la inflación se contuvo gracias al no incremento de servicios públicos regulados. No obstante, para el mes en curso se prevén subas en combustible y en el transporte a nivel nacional, según informes.