La violación y muerte de una chica que conmueve a Australia

Eurydice Dixon era una comediante talentosa en el comienzo de su carrera. Su cuerpo violentado y sin vida fue encontrado tirado en una canchita de fútbol en un parque de Melbourne, dejando a un país en shock, furioso y entristecido.

Su muerte conmovió a todos. Sobre todo por el último mensaje que envió antes de ser atacada.

Eurydice acaba de terminar un show en un bar y volvía a casa caminando. Era de noche. Y había recorrido ese camino mil veces. Atravesaba el Parque Princes en Carlton North, Melbourne, a unas pocas cuadras de su casa, cuando sacó el teléfono y envió un mensaje a un amigo que había quedado en una parada cercana.

"Ya casi llego a casa sana y salva (¿y vos?)", mensajeó a Tony Magnuson a través de Facebook, justo después de medianoche, según la reconstrucción que hace este viernes la prensa australiana.

Dixon, que estaba feliz después del éxito del show que acababa de hacer, tomó el mismo camino de siempre, pero esta vez no lo lograría.

"Estaba feliz y contenta. Me abrazo y me sopló un beso y dijo que iba a caminar", contó Magnuson a Fairfax Media. "Estaba en la cima del mundo porque el show le había salido bien".

Su cuerpo fue hallado en una canchita de fútbol a las 2.40 de la madrugada del miércoles.

La policía difundió imágenes de cámaras de seguridad ese mismo día. Se sospecha que la siguieron durante un buen trayecto.

Las imágenes muestran a un hombre joven con un buzo con capucha. Se trata de Jaymes Todd, de 19 años, quien se entregó a la comisaría local esa noche.

El adolescente bostezaba cuando se enfrentó al juez que lo acusó de violación y muerte.

Según su abogado, tiene problemas mentales.

El joven no conocía a Dixon. Ahora está en prisión.

La violencia contras las mujeres, un problema en Australia

El asesinato disparó un debate sobre la violencia contra las mujeres.

A muchos les recordó otra muerte, en 2012, de una mujer irlandesa, Jill Meagher, cuyo asesinato en un suburbio de Melbourne dio lugar a marchas de protesta con hasta 30 mil personas.

Si bien muchos no conocían a Dixon, la joven es recordada como una talentosa comediante en el inicio de una carrera prometedora.