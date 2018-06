Media sanción al acuerdo de Responsabilidad Fiscal

En el marco del acuerdo de Responsabilidad Fiscal que el Gobierno de Corrientes firmó con los 72 municipios en abril, la Cámara de Diputados otorgó media sanción de manera unánime al Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para homologar la medida. “En términos simples, es justamente no gastar más de lo que ingresa, algo que fue un vicio cíclico de la política nacional durante mucho tiempo y que nos llevó a varias crisis”, explicó el diputado Eduardo Vischi.

Recordó que “el Gobierno nacional acordó con todas las provincias, y luego el Estado provincial también hizo lo pertinente con los 72 municipios de Corrientes, con lo cual hay una clase dirigente que está aceptando encorsetarse en nuevas formas de administrar los recursos públicos de una forma mucho más responsable y que esto no genere problemas a mediano y largo plazo”.

El legislador indicó también que “significa la necesidad de agudizar el ingenio para poder gastar bien los recursos” y afirmó que tanto “la sociedad argentina, correntina y de cada una de nuestras ciudades, no soporta más funcionarios irresponsables y esta es una buena medida para empezar a controlar este efecto”.

Si bien la media sanción se determinó por unanimidad, varios diputados instaron a que los fondos lleguen a las comunas, respecto a lo cual Vischi respondió contrariamente que “los municipios están recibiendo buenos recursos, los suficientes para poder sostenerse, no solamente en salarios, sino también en los servicios que prestan”.

Dijo, además, que hay mucha ayuda de parte del Gobierno provincial, a través de planes, inversión en obras públicas que se están ejecutando en varias localidades, entre otras cosas.

El debate ahora se traslada a la Cámara de Senadores, donde “creo que también va a ser aprobado, ya que si bien cada legislador tiene su convicción, habiendo sido firmado por todos los intendentes quiere decir que sin lugar a duda la clase política está de acuerdo en ponerse nuevas normas para administrar lo que es de todos”, finalizó Eduardo Vischi.