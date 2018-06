Misiones sigue los pasos de Corrientes

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, presentó en la Cámara de Diputados provincial los alcances del proyecto de ley para la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y confirmó la creación de un Consejo Provincial afín.

Safrán no solamente expuso ante los legisladores provinciales, sino que también respondió algunas preguntas referidas al contexto económico que atraviesa Misiones.

No obstante, “lo más importante fue explicar la adhesión a la Ley 27.428 y la creación de un Consejo provincial”, indicó el funcionario. El ministro comentó, además, que la conformación del Consejo será con “nueve representantes de los municipios”.

“Habrá tres por cada zona ya que se dividirá la provincia en Sur, Centro y Norte. Los integrantes deben ser electos entre los secretarios de Hacienda municipal, mientras que la provincia tendrá un representante”, completó.

Respecto a las tareas, Safrán reveló que todavía quedan algunos puntos por definir, pero señaló que “el Consejo tendrá la función de interpretar los alcances de la ley y de determinar si los municipios cumplen o no con las reglas”. El funcionario provincial no lo confirmó, pero se estima que habría sanciones para los que no cumplan con las obligaciones impuestas en la normativa nacional.

El plazo de adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal caduca a fin de mes, aunque puede ser prorrogable, por lo que es muy probable que la Provincia recurra a esta posibilidad, ya que en el proyecto también se prevé la extensión a los municipios.

El proyecto enviado seguirá en estudio en la comisión de Presupuesto. Sin embargo, podría tener dictamen favorable en la próxima reunión, porque hay consenso.

Safrán detalló en la Comisión que “Misiones no es una provincia sobrecargada ni con fuerte compromiso corriente de gastos de funcionamiento. Las reglas de la Responsabilidad Fiscal van en estas líneas”.