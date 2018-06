Tagliafico vive el sueño de todo jugador: jugar el Mundial

El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, que hoy debutará en una Copa del Mundo como titular, afirmó estar cumpliendo “con el sueño de todo jugador de fútbol”, al tiempo que se manifestó muy consustanciado “con este proyecto de la Selección argentina”.

Todo es novedoso y emocionante para el lateral oriundo de la localidad de Rafael Calzada, situada al Sur del Gran Buenos Aires, a quien a los 25 años le llegó la “oportunidad de la vida” al lograr, primero, un título con Independiente; luego, ser transferido al fútbol europeo (el Ajax holandés) y ahora jugar un Mundial.

Por ejemplo, ayer compartió con el técnico Jorge Sampaoli la conferencia de prensa introductoria a la participación argentina en el estadio de Spartak, de Moscú, al que se imagina ingresando hoy para jugar contra Islandia ante 50.000 espectadores que, en su gran mayoría, serán argentinos que ocuparán sentados la capacidad de este moderno recinto construido en septiembre de 2014.

“Todo esto es algo muy lindo, el sueño de cada jugador, que no pasa por otro lado que poder disputar de un Mundial”, dijo el lateral que eligió Sampaoli para cubrir y atacar el costado izquierdo del equipo argentino.

“Estoy feliz de estar aquí, ya que en mi carrera nunca bajé los brazos. Por eso, ahora me encuentro disfrutando y aprovechando este momento, ya que anteriormente pasé momentos muy duros como, por ejemplo, cuando me fui casi regalado a jugar al Murcia, de España. Y como nadie me regaló nada, es que siento tanto orgullo”, refrendó.

Pero a pesar de estar en un momento incomparable de su trayectoria futbolística y de su vida en general, el “Pitbull” tiene los pies bien afirmados sobre la tierra. “Es que hoy en día tengo que estar enfocado en el partido de mañana y dar lo mejor para la Selección”, advirtió.

“Pero atención que acá somos varios los chicos que vamos a jugar nuestro primer Mundial, y como el resto de los muchachos venimos a dar lo mejor y tenemos que estar preparados para lo que nos toca”, apreció.

“Y para nosotros, los más jóvenes, al igual que para los más grandes, también podría ser este nuestro ultimo Mundial. Por eso vivo el presente, al lado de estos jugadores que dieron mucho por Argentina y que siento que se merecen ganar algo”, concluyó un Tagliafico, quien comparte habitación con su ex compañero en Independiente, Maximiliano Meza, quien como él será titular hoy en el debut mundialista de Argentina. Dos productos de Ariel Holan, juntos con Sampaoli.