Valdés reiteró que logró compromiso nacional para una compensación de la EBY

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer el acto por el 101° aniversario de la fundación de la localidad isleña San Antonio de Apipé, acompañado del director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Martin Goering. Allí, el mandatario provincial reiteró que logró el compromiso del presidente de la Nación, Mauricio Macri para que la represa realice obras a modo de “compensación” por 1.000 millones de pesos para este lugar y los municipios cercanos de Ituzaingó y Villa Olivari.

Junto al mandatario, además de Goering y la intendente local, Candelaria Vargas, estuvieron allí los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Turismo, Cristian Piris; y de Industria, Raúl Schiavi. También asistieron el secretario de Desarrollo Social, Diógenes González; el subsecretario general de la Gobernación, Eduardo Pardo; la interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), Lorena Lazaroff; e intendentes de localidades vecinas.

Valdés deseó un feliz cumpleaños a la localidad y saludó de manera especial a los presentes y a la vez agradeció el acompañamiento del titular de la EBY, señalando que “necesitábamos una voz que escuche a los apipeanos”.

Seguidamente, el mandatario provincial remarcó que “venimos trabajando con todos, con los malloneros, los pescadores, asociaciones, pobladores y pedíamos que nos escuchen”.

“La represa de Yacyretá se levantó enfrente a la Isla y claramente veíamos que estaba postergado el futuro de los pobladores locales”, agregó.

En este sentido, el Gobernador sostuvo que “esas voces nos pedían que haya mayor equidad y que por una cuestión de justicia, el desarrollo no sea sólo para Buenos Aires, que se llevaban la energía eléctrica enfrente de nuestras narices y en la Isla de Apipé no había luz eléctrica”.

Luego, dejó en claro que “existía un reclamo puntual, ya que esa situación era como una verdadera afrenta para los intereses de los correntinos, hasta que logramos tener luz eléctrica, pero no fue suficiente, porque seguía sin haber desarrollo y por ello la necesidad de trabajar en conjunto”.

Valdés puso de relieve que fue “una larga lucha de reclamos” y destacó como fundamental la reunión celebrada tiempo atrás en Puerto Iguazú con el presidente Mauricio Macri, donde tras el intercambio de ideas y opiniones hablaron de “las compensaciones hacia Corrientes por la represa de Yacyretá”.

“Y logramos el compromiso. El Presidente nos aseguró que va a invertir, a través de Yacyretá, 1.000 millones de pesos para los municipios de Ituzaingó, Villa Olivari e Isla de Apipé”, aseguró Valdés, para que los pobladores de todas esas localidades “den pasos firmes hacia el crecimiento”.

Y en un párrafo aparte recordó las inversiones que la Provincia viene destinando a la Isla de Apipé. En ese sentido, comentó que se invierten “casi cuatro millones de pesos en dejar a nuevo el Hospital local, cuatro millones en agua potable y otros tres millones en construir una nueva comisaría”. A la vez, Valdés se comprometió a repotenciar la radio local, lo que fue ampliamente aplaudido por el público presente.

También precisó que la EBY destinará otros 150 millones de pesos en obras y anunció la construcción de nuevas viviendas de material para que la “gente tenga un hogar digno junto con sus familias”. Por otra parte, confirmó que a través de Nación, se abrió el proceso licitatorio para la construcción de las defensas en Punta Aguirre y que “está firme el proyecto para avanzar en un nuevo puerto, al igual que en concretar el camino largo que lleva a Vizcaíno”, en la Isla Apipé.

Luego, Valdés subrayó que “buscamos darle un futuro promisorio a las familias apipeanas, ituzaingueñas y de toda la zona” y agregó que “son parte de la Argentina y queremos que puedan levantar la vista con orgullo y honor, mirar a sus hijos y saber que ya no van a tener que emigrar para poder tener una mejor calidad de vida y buscar esa paz interior que nos da la Isla Apipé y ser felices en esta tierra”. El mandatario concluyó afirmando que “los vamos a seguir acompañando para construir la Isla de Apipé que tanto soñamos”.

Respecto al anuncio realizado por parte del presidente Macri, Valdés sostuvo: “Se ha anunciado algo que veníamos trabajando con él; ya que todos los automotores tienen responsabilidad con el ambiente y se ha suscripto un convenio que es muy importante: el 1 por ciento de la póliza va a estar destinado de manera voluntaria a aquellas compañías que tienen compromiso con el medioambiente para que podamos plantar e implantar bosques para subsidiar las nuevas plantaciones y que generen desarrollo y trabajo”.

“Tenemos 550 mil hectáreas forestadas y queremos tener 2 millones de hectáreas más”, graficó.

Además, destacó el apoyo del mismo Macri en materia turística, trasladándose una vez más hacia los Esteros del Iberá, en Colonia Carlos Pellegrini, y por haber encabezado la Mesa Regional del Litoral en Paso de la Patria, oportunidad en la que se tomó nota por parte de Nación de las necesidades aportadas por prestadores del sector en pos de potenciar el desarrollo de la actividad en la región.