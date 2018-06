Maradona apuntó a Sampaoli, tras el empate con Islandia:"Se terminó el verso"

Diego Maradona lanzó duras palabras contra el técnico de la Selección, Jorge Sampaoli, tras el empate ante Islandia en el debut de la Argentina en el Mundial Rusia 2018. El astro responsabilizó al estratega de la mala producción futbolística y por el resultado, a la vez que respaldó fuertemente a Lionel Messi, quien falló un penal clave. Sus frases más destacadas:

1• "No pudimos resolver los problemas que nos puso Islandia, estamos hablando de Islandia, un país con 350, 400 mil personas. No le echo la culpa a los jugadores, absolutamente. Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo".

2• "Islandia jugó a lo que tenía, no podemos hablar de que fueron a la marca de Messi con cuatro jugadores o de que redoblaron la marca, o de que relevaron bien. El tema estuvo en que Argentina no supo atacar, ese es el tema, ese es el trabajo, olvidémonos de Islandia y enfoquemos en lo que hizo Argentina, que no supo resolver lo que le propuso Islandia".

3• "Argentina hoy no hizo una sobreposición cuando tenía la pelota un jugador que venía por la línea. Por eso creo que no hay trabajo, se vio hoy, se terminó el verso".

4• "Traé 25 entrenadores con vos pero trabajá porque hoy vimos que Islandia tenía mas trabajo que Argentina y eso me da mucha pena porque nosotros con los pocos días que teníamos para entrenar en las Eliminatorias hacíamos lo que teníamos que hacer".

5• "Vuelvo a repetir que no le echo la culpa a los jugadores, menos a Messi que dio la cara y todo lo que tenía que dar y el nene (sic) creo que cumplió. ¿El penal? Yo erré cinco seguidos y sin embargo seguí siendo Diego Armando Maradona".

6• "No me quiero imaginar el partido con tantos argentinos que fueron al estadio, que coparon la cancha, era una cosa impresionante ver el público argentino cabizbajo, sin respuestas, con jugadores que no podían dar un pase fino o tirar una pared. Era todo el nene, que tiene que sacarse dos de encima y ya cuando se los saca no tenía descarga y eso hace que nosotros estemos en graves problemas".

7• "El juego de Argentina y los dos puntos que perdió hoy no creo que pasen por el penal errado por Messi, absolutamente no".

8• "El empate nos compromete. Creo que Argentina jugando así… .Sampaoli no puede volver a la Argentina, es una vergüenza no tener una jugada preparada sabiendo que los de Islandia medían 1,90 metro tiramos todos los córner a cabecear y no hicimos una jugada corta".

9• "Me parece que hay un enojo general dentro del equipo porque uno escucha a uno, el otro a otro y así… La verdad que viéndolo a Messi hoy dentro de la cancha, la verdad que estaba bastante caliente, como lo estaría yo porque acá el equipo cuando se gana somos 11, cuando se pierde somos 11 y cuando se empata también pero hay que ver cómo se gana, cómo se empata y cómo se pierde".

Infobae