Mascotas Saludables, este lunes en el Ciudades Correntinas

El programa Mascotas Saludables que impulsa y ejecuta la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) estará este lunes en el barrio Ciudades Correntinas. De esta manera, la gestión encabezada por Eduardo Tassano continúa brindando importantes servicios para los vecinos de manera gratuita, en este caso, en materia de prestaciones veterinarias que, de acudir a privados, significarían costos difíciles de afrontar para muchos ciudadanos.

En este contexto, se destacó que este lunes 18 el programa esté en el barrio Ciudades Correntinas, de 8.30 a 13.30, en la intersección de las calles Tupac Amaru y Turín.

Posteriormente, el miércoles 20, Mascotas Saludables estará en el barrio Quintana; mientras que el viernes 22 se trasladará al barrio Esperanza.

“Las castraciones van a permitir que en un futuro no muy lejano no haya tantos animales en la vía pública, debido a que muchas veces no están bien atendidos o salen a comer basura, causando diferentes problemas”, afirmó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra, quien subrayó que todas las atenciones de Mascotas Saludables son totalmente gratuitas.