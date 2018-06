El ex ministro de Salud, González García, dijo que "la legalización disminuye los abortos"

El ex ministro de Salud Ginés González García aseguró hoy que la despenalización de la interrupción de embarazos no deseados, que el jueves pasado logró media sanción en la Cámara de Diputados, "disminuye los abortos", y puso como ejemplo la experiencia de Uruguay.



"La legalización disminuye los abortos. Esto sucedió en Uruguay, donde está empezando el cuarto año y que sea legal hace que se vinculen con el sistema", señaló. Luego detalló cómo funciona el sistema en país vecino para las mujeres gestantes que deciden interrumpir sus embarazos: "Están unos días en los que les dan todas las alternativas para que lo piensen muy bien, pero también les dan toda la educación para que no vuelvan a tener un embarazo no deseado, y la mayoría de las veces, incluso, salen con el DIU puesto o con alguno de los anticonceptivos modernos que son muy eficientes".



Por otra parte, el ex funcionario de Néstor Kirchner lamentó que muchas provincias no cumplan con el protocolo de abortos no punibles. "Sacás Santa Fe, sobre todo Rosario, Buenos Aires, y algunos partidos del Gran Buenos Aires, más en la Patagonia, y hay muchas provincias en las que no se respeta la ley", se quejó. Al respecto, dijo que "hay gobernadores que por sus creencias desobedecen la ley".



"Rechazan furiosamente el protocolo, que es un manual de instrucciones de cómo se debe proceder en los casos que tipifica la actual ley. Cuando te dicen que rechazan el protocolo lo que te dicen es ‘no vamos a cumplir la ley’, que es lo que les hizo decir Vidal a sus ministros o lo que viene pasando con algunas actitudes férreas de otras provincias", completó.