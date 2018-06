El nuevo ministro de Producción pronosticó "tres o cuatro meses muy difíciles"

"Tenemos que mirar el mercado y ver la volatilidad que va a tener", dijo Sica sobre el valor del dólar y explicó que el rango en que se mueve ahora "está cómodo para el sector industrial. Después, en un mercado libre va a tener alguna volatilidad. La preocupación más fuerte a futuro es que ya que se pagó un costo tan grande para conseguir este valor, que se trate de no apreciar y mantenerlo".

Para el economista "el mercado está buscando su nivel" cambiario: "Es un dólar que deja muy cómodo a muchas actividades, para algunas es muy bueno, para algunas lo ayuda mucho. A algunas les da un espaldarazo para la salida exportadora y a otras les genera hasta un desincentivo para el consumo, en especial de ciertos bienes de consumo que son competitivos con la industria local, en especial el turismo, que ha sido el gran agujero del año pasado en materia de dólares".

"Hay que mirar la coyuntura, tratar de superar estos meses que vamos a tener que van a ser bravos", dijo y añadió que "vamos a pasar tres o cuatro meses muy difíciles, pero teniendo en cuenta que Argentina tiene una estructura de potencialidad muy fuerte, en poco tiempo estaremos recuperando esta expansión".

Consultado respecto a su relación con el peronismo, Sica respondió: "Todos tenemos pasado -algunos tienen prontuario, otros no-, pero hace años que dejé la militancia o dejé de participar en agrupaciones políticas. Tengo una formación que me ha ligado por mi participación pública a sectores del peronismo, tengo buen conocimiento, pero también en los últimos años he trabajado en el sector privado y tengo conocimiento del sector industrial".

En cuando a su relación con el presidente, contó que lo vio cuando era jefe de Gobierno: "Alguna vez participé de una reunión de Fundación Pensar que él participó, y en los últimos dos años lo habré cruzado dos veces, hace escasamente dos meses, me invitó muy cordialmente a tomar un café en su despacho y charlamos un poco de cómo veíamos el sector industrial". "Tengo mucho respeto por él, lo que ha sido su construcción política, pero no tengo una relación personal", añadió.