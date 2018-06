“El Gallo” quedó en el podio del torneo de fútbol para la prensa

“El Gallo”, equipo conformado por los trabajadores del taller del diario “El Litoral”, obtuvo el tercer puesto en el torneo de fútbol para la prensa que organizó la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC). El certamen, que se realizó desde mediados de mayo hasta la semana pasada, contó con once equipos integrados por periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación de Corrientes.

Los partidos no fueron fáciles para los miembros de “El Gallo”, quienes tuvieron que batallar contra conjuntos que contaban entre sus filas con jugadores de buen pie y experiencia en competencias. Para ello fue valioso el aporte de Edgar Franco, el volante central del club Curupay, quien le aportó a este equipo el juego y la entrega necesaria para alzarse con varios triunfos.

También vale destacar la participación de Gerardo Cabral, el arquero que con sus manos salvó en varias oportunidades la valla de El Gallo, y que lamentablemente falleció súbitamente el viernes 8 de junio. La pérdida generó congoja entre sus pares, quienes de igual manera no bajaron los brazos y pudieron dedicarle un merecido tercer lugar al querido portero.

Los trabajadores del taller fueron parte de la entrega de premios realizada el viernes pasado en el Sindicato de Cerveceros, lugar donde se jugó el torneo, y luego posaron para las cámaras de El Litoral en la redacción, donde fueron reconocidos por sus compañeros. Los demás jugadores integrantes del plantel que alcanzó el podio son: Mariano Silva, Yonatan Solís, Federico Domínguez, Jorge Gómez, Miguel Cabral (p), Miguel Cabral (h) y Jonathan Sandoval.