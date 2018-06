“Los hijos son una inyección de vida”

“De mi papá, el primer recuerdo que tengo es que era una persona callada. Vivíamos en el paraje San Salvador, departamento de Paso de los Libres. El campo es lo que viene a mi mente. Vivíamos con mis tíos, en la casa de los abuelos maternos. Compartíamos los días domingos y los de fiestas. Ya de cuando tenía cinco o seis años recuerdo que compartíamos lindos momentos en familia”, cuenta Santiago “Bocha” Sheridan en el inicio de la charla sobre ser padre y de los hijos.

“El Bocha” pasó de Libres a Mercedes; después se trasladó a Resistencia, Chaco, y luego a la ciudad de Asunción, Paraguay. Pasó por distintas formaciones musicales y en tierras paraguayas formó su familia.

“Tengo tres hijas y tres hijos. Las tres nenas, cuando estábamos en familia, en reuniones familiares o de día especial, ellas cantaban. Cuando yo tomaba la guitarra ellas se ponían a cantar. Adriana, Paula y Alejandra son mis hijas mayores. A ellas les gustaba la música, sabían las canciones. Desde que nacieron escucharon música. En la casa siempre había música, me gustaba poner discos o casetes de nuestros músicos chamameceros. Esto ocurría cuando vivíamos en Asunción. Allá nacieron ellas, como también mi hijo Santiago”, cuenta.

Después volvió al país para formar con su hermano el Grupo Reencuentro. “Esto fue en el año 1985, casi 1986. Volvimos a vivir a Corrientes y formamos el grupo con el Gringo y Michel. Mis otros hijos ya nacieron acá, Pablo Daniel y Miguel Angel, quien lleva el nombre de mi hermano”.

Pese a que en su infancia, las hijas del cantautor mostraban interés por la música, actualmente desempeñan oficios alejados de la rama artística. “Una es licenciada en marketing, otra es contadora y la otra es médica. Eligieron profesiones que no tienen que ver con la música. De todos modos, siempre están acompañándome a los distintos shows en los que me presento. Y no sólo ellas, sino también mis nietos y nietas. Tengo siete nietos y a ellos les gusta ver a su abuelo cantor”, relata y el orgullo por su familia se filtra en la cadencia de su voz.

Después de haber pasado por distintas formaciones, desde hace unos años el “Bocha” Sheridan emprendió su camino solista. Ahora en su grupo lo acompañan dos de sus hijos, Santiago y Pablo. “En el grupo me acompañan dos hijos míos que los incorporé hace un tiempo. Primero, al Santi y después a Pablo Daniel, que ingresó tocando el bajo. Tengo la satisfacción de tener gente joven conmigo. En el bandoneón, me acompaña Fabián García y en guitarra, Sergio Cabrera”.

“Tener a mis hijos conmigo es muy especial. Es una satisfacción y un orgullo tenerlos a mi lado cantando juntos. Así como en mi casa y después en el escenario. Es como extender el vínculo. Siempre tuve y tengo buena llegada con la juventud. Esto se multiplica en cada presentación musical”.

“Desde el corazón”

La atracción, la fascinación que provoca en los jóvenes el “Bocha” Sheridan dice que se dio naturalmente. “Creo hacer lo que hago desde el fondo de mi corazón. Esa sinceridad llega tanto a la gente joven como a la gente mayor. Lo que hago, lo hago así, desde el fondo de mi corazón saco los cantos, los versos, eso hace que gusta a los chicos que empiezan a descubrir la musicalidad del chamamé”, explica.

“El chamamé es lo más lindo que hay. Todo lo que hago forma parte de mi vida musical. Después de haber perdido a mis hermanos con quienes compartí un corto tiempo, entre el 86 al 89, año en que se truncaron sus vidas en el accidente de Bella Vista. Todo lo que hago desde la música tiene que ver con esa historia vivida cuando empezamos con el Grupo Reencuentro. Esas cosas, lógicamente, me emocionan, las letras de Julián Zini, la música del Gringo y de Ricardo Tito Gómez me llevan hasta la emoción del recuerdo vivo”, subraya.

Paulo Ferreyra.

Colaboración/Especial

para El Litoral.