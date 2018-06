A tres meses del inicio del ciclo lectivo, en 10 días abrirían dos salas de jardín inauguradas por la Provincia en mayo

En 10 días se abrirían las dos salas del Jardín de Infantes Nucleados (JIN) N° 49 de Paso de los Libres ya que, en la semana que se inicia se finalizarían los trámites administrativos que permitirá poner en funciones a las recientemente maestras designadas.

Cabe indicar que, si bien el ciclo lectivo comenzó en marzo, a mediados del mes pasado el Gobierno provincial inauguró las ampliaciones edilicias. En tanto que restaba la designación del personal docente, lo que ya se cumplimentó y a la brevedad iniciará las clases las salas de cuatro años.

Esta situación, con el correr de los meses y ante la falta de novedades sobre el comienzo de clases para las salas mencionadas, los tutores manifestaron su preocupación. En diálogo con Libres Digital, la directora del JIN, Marta Scheidlerd, explicó que “cuando vinieron los papás les aclaré que la sala estaba por ser inaugurada, no sabíamos cuándo y todos están sabiendo, porque me tomé con toda la paciencia de aclararles que le íbamos a hacer una planilla con los chicos, pero no les aseguré nada que iba a empezar el jardín”.

En tal sentido, aclaró que “esto tiene todo su proceso, viene de parte del Ministerio de Educación, hay que cumplimentar un montón de documentación que solicitan, para nombrar a las docentes, eso ya no depende de mí”. Seguidamente indicó que desde “el lunes ya están nombradas las docentes”.

Ultimos pasos

Además explicó que “la semana que viene estará solucionado, que (los padres) se acerquen al jardín entre miércoles o jueves y ya creo que iniciaríamos el próximo lunes con los niños”. Precisó que durante los próximos días “hay que llamar a las maestras a asamblea, hay que tomar la documentación de las docentes, hacer el legajo, todo un trámite burocrático que nos pide el Consejo de Educación”.

Por tal motivo, la directivo docente ratificó que “esto tiene toda una trayectoria, un procedimiento que se tiene que cumplimentar. Está todo documentado, el pedido de maestras, la nómina de los niños, todo como corresponde fue elevado en tiempo y forma”.